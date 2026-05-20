Video|Analistang Amerikano: Dapat nang talikuran ni Trump ang kondisyong "zero enrichment"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Analistang Amerikano: Dapat nang talikuran ni Trump ang kondisyong "zero enrichment"
Isang senior member ng isang think tank sa Amerika:
Ang kondisyong zero enrichment sa negosasyon sa Iran ay isang "nakalalasong lason" na ipinilit kay Trump ni Netanyahu at ng mga tagasuporta ng digmaan sa Washington, na siyang nagiging hadlang sa pagkakamit ng kasunduan.
Magiging posible lamang ang isang kasunduan kung itatama ni Trump ang pagkakamaling ito.
