Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pag-atras ni Trump mula sa isang hindi popular at magastos na digmaan para sa Amerika / Pag-amin ng opisyal militar ng Amerika: Ang Iran pagkatapos ng digmaan, ay naging mas matatag at mas mapanindigang kaaway.
New York Times:
Marami sa mga ballistic missile ng Iran ang inilunsad mula sa malalalim na pasilidad sa ilalim ng lupa na inukit sa gitna ng mga bundok na granito; dahil dito, naging mahirap para sa mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika na wasakin ang mga ito.
Ang pagbagsak ng isang F-15 noong nakaraang buwan at ang pagkasira ng isang F-35 dahil sa ground fire ay mga palatandaan na ang mga taktika ng Amerika ay naging masyadong paulit-ulit na, at ito ang nagbigay-daan sa Iran upang mas epektibong makapagtanggol laban sa mga ito.
