Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Patama ni Robert Malley: Ang Posibilidad ng Kasunduan sa Iran ay Nakadepende sa Paraan ng Pag-iisip ni Trump
Si Robert Malley, ang dating negosyador ng Amerika, ay nagsabi:
Huwag ninyong itanong sa akin o sa anumang eksperto sa ugnayaqng pandaigdig ang tungkol sa posibilidad na makamit ang isang kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika! Dapat ninyong itanong ito sa isang sikologo, dahil ang usaping ito ay nakadepende sa paraan ng pag-iisip ni Pangulong Trump, na tila nagbabago oras-oras at kung minsan ay minuto-minuto, depende sa kung ano ang kanyang nais.
Idinagdag pa ng dating opisyal na Amerikano: Nais ni Trump na ipagmalaki na hindi lamang siya nagwagi, kundi pinilit pa niyang sumuko ang kanyang katunggali. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman mangyayari at hindi epektibo, maging ang kinakaharap niya ay ang Iran, Russia, o Tsina.
..........
328
Your Comment