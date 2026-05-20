Mensaheng Hatid ng Pinuno ng Rebolusyon (Pinuno ng Kataas-taasang Pamumuno) kaugnay ng Ika-2 Taon Mula sa Pagkamatay-bida ni Martyr Reisi at Pag-alaal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mensaheng Hatid ng Pinuno ng Rebolusyon (Pinuno ng Kataas-taasang Pamumuno) kaugnay ng Ika-2 Taon Mula sa Pagkamatay-bida ni Martyr Reisi at Pag-alaala sa mga “Martir ng Serbisy
Sa ngalan ng Dakilang Allah, na Mahabagin, at Mapagpala,
Ang pag-alala sa mga martir ng paglipad noong buwang Ordibehesht, at higit sa lahat sa Pangulong martir na si Hojjat al-Islam wa-l-Muslimin Reisi, ay nagpapaalala sa pagkamartir ng napakaraming tagapaglingkod na nag-alay ng kanilang buhay sa Republika ng Islam ng Iran—mula kina Motahhari, Beheshti, Raja’i, at Bahonar, hanggang kina Reisi at Al-Hashem, gayundin kina Amirabdollahian at Larijani; daan-daang mahahalagang personalidad na umusbong at nahubog sa dakilang pamana nina Imam Khomeini at ng minamahal na Kanyang Kamahalan na si Ayatollah Khamenei (itaas nawa ng Allah ang kanilang katayuan), na sa pamamagitan ng kanilang dugong tanda ay pinalamutian ang tanggapan ng tapat at makabagbag-damdaming paglilingkod ng mga opisyal ng Republika ng Islam.
Isa sa mga kapansin-pansing katangian ni Martyr Reisi ay ang kanyang matinding pananagutan, paninindigang kabataan (pagbibigay-diin sa kabataan), pagtuon sa katarungan, at aktibo at kapaki-pakinabang na diplomasya; at higit sa lahat, ang pagiging mamamayan—na nagbigay ng lakas ng loob sa mga kaibigan ng Iran, kabilang ang mga mandirigmang kabalikat ng “larangan ng paglaban” at sa napakaraming tapat na tagapag-alaga ng sistema. Ang lahat ng ito ay isinabog ng espiritwalidad na nakaugat sa lalim ng kanyang pagkatao.
Sa ugnayan sa pagitan ng mga opisyal at ng mamamayan, ang mga positibong katangiang may malaking epekto ay nagbubunga ng kapwa pagpapahalaga. Ganito rin ang naging kalagayan: ang kanyang pagpapasinaya ay isinagawa nang may kahanga-hangang karangyaan hanggang sa piling ng kanyang Panginoon at Pinagkalinga—ang Mahal na Imam Ali bin Musa al-Ridha (sumakanya nawa ang kapayapaan)—na nagpapakita ng dakilang karangalan. Ang hindi pa natatapos na panahon ng kanyang pagkapangulo ay naging sukatan ng pagsusumikap at pagmamalasakit para sa bayan at bansa, habang pinananatili ang sariling kalayaan nito.
Ngayon, tayo ay humaharap sa mga kagila-gilalas na pagbangon at pag-aalay ng mamamayang Iranian sa makasaysayang natatanging paglaban laban sa dalawang pandaigdigang hukbo ng terorismo. Dahil dito, lalo pang tumitibay ang bigat ng pananagutan sa mga opisyal ng Republika ng Islam—mula sa pamumuno at mga tagapamuno ng iba’t ibang sangay, hanggang sa lahat ng antas ng mga tagapamahala. Sa panahong ito, ang biyaya ng pagkakaisa ng mamamayan, ng estado, at ng lahat ng institusyon ng Republika ng Islam—ay dapat magpatibay ng masidhing motibasyon at mas higit pang paglilingkod, at makabuo ng agarang paglutas sa mga suliranin at pangamba ng mamamayan, lalo na sa larangan ng ekonomiya at kabuhayan; sa pamamagitan ng direktang presensya sa mga lugar at tuwirang pakikipag-ugnayan; at pagtatakda ng tunay at mahalagang papel para sa mga mamamayang “isinilang sa pananampalataya” sa landas ng pag-unlad ng bansa at pag-usad tungo sa isang maliwanag na hinaharap.
Ang awa at kasiyahan ng Allah ay para sa mga martir ng landas ng paglilingkod at tulong—at nawa ang panalangin ng Aming Panginoصon, ang taglay.
