Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Patakarang Panlabas: Ang Iran ang nagwawagi sa digmaan ng mga damdamin
Isang network ng mga gumagawa ng nilalaman, gamit ang mga malikhaing tool ng artificial intelligence, ang lumikha ng mga mariwasang, kaakit-akit, at lubhang nakaaapekto na mga salaysay-biswal tungkol sa kapangyarihan ng Iran sa Strait of Hormuz at sa kawalan ng kakayahan ni Trump.
Ang mga larawang ito ay mabilis na kumakalat sa TikTok, X, at YouTube, at itinatanim sa pandaigdigang opinyon ng publiko ang “pakiramdam ng tagumpay sa larangan.”
Ang pinakamabisang digmaan-propaganda noong 2026 ay isang laruang animation. Noong Marso 10, inilabas ng mga midya ng Iran ang isang bidyong tinatawag na “Pagdalumat ng Tagumpay,” na agad naging viral sa social media.
..........
328
Your Comment