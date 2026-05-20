Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkabigla at pag-aalala ng mga tagapagsubaybay sa seguridad ng Israel hinggil sa matititinding pahayag ni Trump laban sa Iran
Ayon sa mga mapagkukunang balita, ang kamakailang pahayag ni Donald Trump, ang dating pangulo ng Estados Unidos, na nagsasabing may ilang oras lamang ang pagitan ng Washington at ng pag-atake sa Iran, ay nagdulot ng pagkabigla at matinding pag-aalala sa mga bilog pangseguridad at pangmilitar ng rehimen sa Israel.
Isinulat ng pahayagang Hebreo na Haaretz, kaugnay ng pagbabagong ito, na ang mga institusyong militar ng Tel Aviv ay nabigla sa hindi inaasahang pahayag na ito, sapagkat inaasahan nilang ang anumang posibleng hakbang militar laban sa Tehran ay isasagawa nang may ganap at malawak na koordinasyon sa kanila.
Binibigyang-diin ng mga pinagmumulan na ito mula sa Israel na ipinapakita ng mga kamakailang pangyayari na ang pagharap sa Republika ng Iran ay mas komplikado kaysa sa mga paunang pagtataya, at ang pagkamit ng tiyak na mga layunin laban sa Tehran ay haharap sa malalaking suliranin at hindi inaasahang mga hadlang.
