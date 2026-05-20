Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :Los Angeles Post: Ang digmaan sa Iran ay nagdudulot ng pagkasira sa estratehikong alyansa ng Amerika at Europa
Salungat sa taong 2003 at sa digmaan sa Iraq kung saan hinahangad ng Washington na makakuha ng suporta ng mga kaalyado, noong 2026 ay nakikita ng pamahalaan ni Trump ang mga kasosyo sa NATO hindi bilang mga kalahok sa mga pagpapasyang estratehiko, kundi bilang mga imprastrukturang panglogistika, at banta nila ang mga ito sa pamamagitan ng mga kagamitang pang-ekonomiya.
Napansin ng mga Europeo na hindi sila maaaring umasa sa pagtupad o kasiyahan ng Washington, at kumikilos ang Amerika nang taliwas sa mga pang-ekonomiyang interes at sa mga ipinapahayag nito. Ang digmaan sa Iran ay naging dahilan upang maging malinaw ang nagkakaisang paniniwala ng mga Europeo na hindi mapagkakatiwalaan ang Washington.
..........
328
Your Comment