Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reklamo ng isang dating opisyal ng hukbong Amerikano hinggil sa huwaran ng asal ni Trump sa pakikitungo sa Iran
David Pyne, dating opisyal ng hukbo ng Estados Unidos:
Palagay ko, mula nang inanunsyo ni Trump ang tigil-putukan noong Abril 7, limang beses na nangyari ang ganitong sitwasyon. Sinasabi ni Trump na ang Iran ay nanunuluyan na makipagkasundo at na handa silang sumuko sa ilalim ng mga kundisyon ng kanyang kapayapaan, at kung hindi nila gagawin iyon, banta niyang wasakin sila.
Pagkatapos nito, umatras siya mula sa pagdami ng tensiyon, dahil inaangkin niyang ang kasunduang ito ay halos pirmado na upang manipulahin ang presyo ng langis at ang pamilihan ng mga stock.
Kalaunan, nalalaman natin na ang Iran ay hindi umatras, at tumatanggi silang makipag-usap sa amin hangga’t hindi inaalis ni Trump ang kanyang pandagat na pagharang.
Halos tuwing linggo, ulitin ito. Ito ay isang kumpletong panlilinlang na magpanggap na siya ay matatag at ang Iran ay mahina, malilito, at magkakawatak-watak, samantalang ang eksaktong katotohanan ay kabaligtaran.
Si Trump ang mahina at malilito at hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin, habang ang pamumuno ng Iran ay patuloy na tumatangging magsuko sa Estados Unidos.
