Ipinasa ng Senado ng Estados Unidos ang panukalang naglalayong pigilan si Trump sa pakikitungo nito sa Iran; ang tanging hadlang sa pagpapatupad ay an

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Ipinasa ng Senado ng Estados Unidos ang panukalang naglalayong pigilan si Trump sa pakikitungo nito sa Iran; ang tanging hadlang sa pagpapatupad ay ang veto ng pangulo
Ipinasa ng Senado ng Estados Unidos ang isang panukala sa pamamagitan ng 50 boto na pabor laban sa 47 boto na tutol. Sa batayan nito, ang pamahalaan ni “Donald Trump” ay magiging kinakailangang kumuha ng pahintulot mula sa Kongreso kung magpapatuloy ang anumang hakbang na militar laban sa Iran.
Batay sa panukalang ito, ang pangulo ng Estados Unidos ay hindi makapagsisimula ng mga bagong pag-atakeng militar laban sa Iran nang walang opisyal na pag-apruba ng Kongreso. Gayunman, ang panukalang ito ay nasa mga maagang yugto pa lamang ng proseso ng pambatas, at inaasahan ng mga eksperto na maaari itong harapin ang veto ni Trump kung tutol siya, kaya hindi ito maisasakatuparan.
