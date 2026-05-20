Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gulat ng isang pahayagang Israeli sa pagsasakatuparan ng soberanya ng Iran sa mga kabel ng internet sa ilalim ng dagat sa Gulpo ng Hormuz
Binigyan ng Iran ang mga higante ng teknolohiya ng isang takdang oras upang tanggapin ang mga batas ng Teheran, at magbayad para sa pagdaan ng mga kabel ng internet sa ilalim ng dagat sa makipot ng Hormuz. Sa pag-aangkin ng midyang ito, hinihingi ng Iran ang ganap na eksklusibidad para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga kabel na ito, at nagbabala na ang hindi pagsunod ng mga kumpanya ay maaaring mauwi sa pagkaputol ng mga linya ng komunikasyong ito.
Ang pahayagang ito na Zionista, habang nagpapakita ng matinding pagkatakot sa kakayahang militar ng Iran, ay nagbabala na ang pinsala sa mga kabel na ito sa pamamagitan ng mga komandante (speedboats) at maliliit na submarino ng Iran ay magpapaparalisa sa pandaigdigang sistema ng pagbabangko, mga komunikasyong militar, at mga imprastruktura ng artipisyal na katalinuhan sa buong mundo—isang pangyayari na tinawag nitong “digital na sakuna” para sa lahat ng kontinente.
