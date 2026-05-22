Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Layunin ng Amerika na magpadala ng militar sa Poland; gantimpala sa Warsaw matapos parusahan ang Berlin
Tinukoy ni Trump ang dahilan ng desisyong ito bilang ang napakabuti at malapit niyang relasyon kay Karol Nawrocki, ang konserbatibong kanan na pangulo ng Poland!
Humigit-kumulang tatlong linggo na ang nakalipas, nag-utos ang Kalihim ng Depensa ng Amerika na umalis ang humigit-kumulang 5,000 Amerikanong sundalo mula sa teritoryo ng Alemanya; isang desisyong ginawa matapos ang matinding pamumuna ni Friedrich Merz, Chancellor ng Alemanya, sa mga aksyong militar at patakaran ni Trump patungkol sa digmaan sa Iran.
Kaagad matapos ang disiplinaryong parusa ng White House sa Berlin, idineklara ng pamahalaan ng Poland ang kahandaan nito na tanggapin ang mga sundalong ito na pinalayas mula sa Alemanya at upang tustusan ang bahagi ng kanilang mga gastos.
