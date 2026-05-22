Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:Mula Saigon hanggang Tehran; mga pagkakatulad ng digmaan sa Iran at Vietnam ayon sa isang Amerikanong analista
Ang administrasyon ni Trump ay nalampasan sa loob lamang ng dalawang buwan ang parehong limang yugto na pinagdaanan ng administrasyon ni Lyndon Johnson sa digmaan sa Vietnam; mga yugtong kinabibilangan ng interbensyon, pagdidiin ng labanan, pag-abot sa military stalemate, at sa wakas ay paglipat patungo sa negosasyon. Ang Washington ngayon ay aktuwal na pumasok sa isang yugtong kahalintulad ng panahon ng pagkapangulo ni Richard Nixon; isang yugto kung saan ang Amerika ay naghahanap ng marangal na paraan upang lumabas mula sa isang magastos na digmaan kung saan hindi nito nakamit ang mga pangunahing pampulitikang layunin nito.
Ang Tehran, salungat sa mga pananaw, ay hindi natakot sa mga banta o pumayag na magbigay ng mga tiyak na konsesyon. Binibilang ng Iran ang pagpapahaba ng digmaan at ang unti-unting pagkaubos ng determinasyon ng Washington, at ang digmaang ito sa huli ay magtatapos sa isang kasunduang katulad ng Kasunduan sa Paris noong 1973; isang kasunduan na magwawakas sa direktang interbensyon ng Amerika ngunit ipinagpapabukas sa hinaharap ang mga pangunahing isyu tulad ng hinaharap ng programang nukleyar ng Iran at ang kapalaran ng sistemang pampulitika ng bansang ito nang walang tiyak na resulta.
