Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Handa kaming harapin ang anumang pananalakay ng Amerika o ng rehimeng Zionist
Si Mahdi al-Mashat, Pangulo ng Kataas-taasang Konsehong Pampulitika ng Yemen:
Ang pananalakay ng Amerika at Israel sa Iran ay isinagawa upang alisin ang pinakamalaking balakid sa mga proyektong Zionist-Amerikano.
Ang mga pag-unlad na ito ay nananawagan sa mga bansa at pamahalaan ng rehiyon na magkaisa laban sa mga balak ng kaaway, hindi upang makisama sa kanila.
Ibinubunyag ng Iran at ng iba pang larangan ng paglaban ang mga lakas ng bansang Islam at inilalantad ang kahinaan ng kaaway.
Binibigyang-diin ng Yemen ang patuloy na pakikibaka hanggang sa ganap na pagpapalaya ng kanilang mga lupain at ang kahandaan na harapin ang anumang pananalakay ng Amerika o mga Zionist.
Ipinapahayag namin ang aming ganap na pakikiisa sa Islamikong Republika ng Iran at sinusuportahan namin ang karapatan ng bansang ito na ipagtanggol ang sarili nito.
..........
328
Your Comment