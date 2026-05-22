Telegraph: Sa pamamagitan ng digmaan sa Iran, winasak ni Trump ang pangarap ni Modi na gawing superpower ang India
Ang hindi mahuhulaang mga digmaan ng Pangulo ng Amerika ay nagdulot ng panganib na limitahan ang lumalaking ambisyon ng beteranong Punong Ministro na ito.
Sa India, ang mga dayuhang mamumuhunan ay tumatakas, ang halaga ng pambansang pera ay bumabagsak, ang presyo ng gasolina ay tumataas, at napilitan pa si Modi na magpataw ng mga taripa at mga paghihigpit sa pag-import sa pinakapaboritong binibili ng mga Indian, ang ginto.
Ang digmaan sa Iran ay hindi lamang nagpalihis sa India sa ekonomiya, kundi pati na rin sa heopolitika. Mula nang magsimula ang hidwaan na ito, si Trump ay naging mas malapit sa dalawang malalaking estratehikong karibal ng India, ang China at Pakistan.
