Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
.Media ng Israel: Ang pagkakaunawaan sa pagitan ng Iran at Amerika ay makakasama sa atin
Taliwas sa pagpapalaganap ng positibong kapaligiran tungkol sa posibleng pagkamit ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika ng mga Kanluraning media, itinuturing ng mga Zionistang mapagkukunan na mas malaki ang posibilidad ng digmaan.
Si Yossi Yehoshua, military analyst ng Channel 15 ng Israel, ay nagsabi: "Mahirap para sa akin na paniwalaan na nagbigay sila ng solusyon, maliban kung ang isa sa mga panig ay sumuko nang labis sa mga prinsipyo nito."
Sinabi rin niya: "Mas mabuting maghintay sa susunod na oras upang makita kung ito ay tunay na totoo o hindi, dahil sa mga huling oras ay nakakita kami ng maraming mga alingawngaw."
