Al Mayadeen: Kung magpapatuloy ang pagsasara ng Kipot ng Hormuz, ang Europa ay haharap sa isang krisis sa gas.
Ang Norwegian energy company na Equinor ay nagbabala na kung ang pagkagambala sa pagdaan sa Kipot ng Hormuz ay magpatuloy para sa isa hanggang tatlong buwan pa, ang Europa ay haharap sa isang seryoso at kritikal na krisis sa supply ng enerhiya dahil sa matinding pagbaba ng mga gas reserves nito sa ibaba ng average seasonal level.
Batay sa datos ng European Gas Infrastructure Association, sa kasalukuyan ang mga gas storage facility ng Europa ay mahigit 35 porsyento lamang ang laman, samantalang ang bilang na ito sa normal na panahon ng taon ay dapat na humigit-kumulang 50 porsyento.
