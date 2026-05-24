Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:- Major General Abdollahi: Dapat malaman ng kaaway na ang Iran ay nakatayong malakas at matatag.
Komandante ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters sa gilid ng seremonya ng paggunita sa mga martir ng Iran-Iraq War:
Ang Islamikong Republika ng Iran ay nagpapakita ng isang bagong modelo ng pakikidigma sa internasyonal na larangan na maaaring magbigay daan sa lahat ng mga bansang nagnanais ng kalayaan at naghahangad ng kalayaan.
Ang modelong ito ay nabuo batay sa pagkamalikhain, pagkukusa, at pag-asa sa ganap na katutubo at Iranian na mga kakayahan. Ang bagong taktika na ito, na idinisenyo ng mga anak ng lupaing ito, ay nagpakita na upang makaligtas sa pamatok ng pandaigdigang pang-aapi, sapat na ang magkaroon ng malakas at bakal na determinasyon.
Lahat ng bagay sa larangan ng digmaan ay nakasalalay sa determinasyon ng tao, katatagan, paninindigan, pagiging matatag sa relihiyon, at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kung pipilitin natin ang paglaban, walang mapagmataas na kapangyarihan sa mundo ang magkakaroon ng kakayahang manaig laban sa atin.
Kami ay nakatayo hanggang sa aming huling hininga at wala kaming kahit katiting na pag-aalinlangan. Ang aming paninindigan ay permanente at walang katapusan. Huwag isipin ninuman na ang aming pagtitiis ay masisira. Kami ay matatag, at kahit isa lamang sa amin ang natira, dapat nilang malaman na ang isang iyon ay maninindigan din.
