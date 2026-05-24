Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Katahimikan ng UAE at Kuwait tungkol sa pagbubukas ng "Somaliland" "embassy" sa sinasakop na Jerusalem.
Kasabay ng pagkondena ng 15 Arab at Islamic na bansa sa pagbubukas ng tinatawag na "Somaliland" embassy sa sinakop na Jerusalem, nanatiling tahimik ang UAE at Kuwait sa harap ng ilegal na hakbang na ito.
Dapat pansinin na ang 15 Arab at Islamic na bansa, sa isang magkasanib na pahayag, ay inilarawan ang pagbubukas ng tinatawag na "Somaliland" na embahada sa sinasakop na Jerusalem bilang isang ilegal na pagkilos, isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas, at isang banta sa makasaysayang at legal na katayuan ng lungsod.
