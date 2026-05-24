Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- The Hill: Si Trump ay dinudurog sa isang dagat ng kanyang sariling gawang problema.
Ang pananaw ng pampublikong opinyon sa pagganap ni Trump sa larangan ng ekonomiya at inflation ay kakila-kilabot. 70 porsyento ng mga Amerikano ay tutol sa kanyang pamamahala sa inflation.
Sa pandaigdigang larangan, si Trump ay tulad ng dati ay abala sa kung paano wakasan ang digmaan sa Iran sa isang kasiya-siyang paraan. Ipinagtatanggol pa rin ni Trump ang kanyang desisyon na makipagdigma sa Iran ngunit tila hindi ito tinatanggap ng kanyang mga botante.
Ang poll ng Economist/YouGov na inilabas noong unang bahagi ng nakaraang linggo ay nagpakita na 22 porsyento lamang ng mga Amerikano ang nagsabing ang kalagayan ng ekonomiya ay "napakahusay" o "mabuti," at 75 porsyento ang nag-rate nito bilang "mahina" o "katamtaman."
..........
328
Your Comment