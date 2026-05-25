Video| Pinalayas ng Iran ang Amerika mula sa Persian Gulp, wala na kaming kakayahang bumalik sa Persian Gulp!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pinalayas ng Iran ang Amerika mula sa Persian Gulp, wala na kaming kakayahang bumalik sa Persian Gulp.!
Si Colonel Douglas Macgregor, dating tagapayo sa Kagawaran ng Depensa ng Amerika: Anuman ang mangyari mula ngayon, kung atakihin man namin o hindi, kung susubukan man naming umalis at sabihing nanalo kami o hindi, sa aking palagay kaming mga Amerikano ay tapos na sa Gitnang Silangan.
Kung hindi natin maagaw ang Persia Gulp mula sa mahigpit na pagkakahawak ng Iran, kung hindi nating maigigiit ang ating daan pabalik sa Persian Gulp - at sa palagay ko ay lubos nang malinaw na hindi natin kaya - ito ay nangangahulugan na tayo ay tapos na sa rehiyon.
