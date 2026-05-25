Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Baqaei: Nang biguin ng mga Iranian ang mga mapaniwalain na mananakop.
Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs sa social network na X: "Sa isip ng mga Romano, ang Roma ay itinuturing na hindi mapag-aalinlanganang sentro ng mundo. Ngunit winasak ng mga Iranian ang paniwala na ito; nang si Marcus Julius Philippus, na kilala bilang Philip the Arab, ay nagmartsa sa Silangan upang makipagdigma sa Iran, ang labanang ito ay hindi nagtapos sa tagumpay ng Roma, kundi natapos sa isang kapayapaang hinubog batay sa mga kondisyon ng Sasanian; hanggang sa ang emperador ng Roma ay napilitang makipagkasunduan sa Iran."
..........
328
Your Comment