Balitang ABNA24:- Pag-amin ng kinatawan ng Kongreso ng Ameɓrika: Ang Iran ang may kalamangan sa digmaang pang-ubos; ang imbentaryo ng bala ng Amerika ay nauubos na.
Ipinahayag ni Raja Krishnamoorthi, kinatawan ng Kongreso ng Amerika: Hinila ni Trump ang Estados Unidos sa isang malalim na military conflict sa Iran; isang digmaang walang estratehiya sa paglabas at walang malinaw na wakas.
Sa pagtawag sa digmaang ito na labag sa batas, binigyang-diin niya: Ang patuloy na labanan ay humantong sa pagkaubos ng mga imbentaryo ng bala ng hukbo ng Amerika, labis na pagtaas ng mga gastos, at pagpapahina ng pambansang seguridad ng Amerika.
Idinagdag ni Krishnamoorthi: Ang mga kaaway ng Amerika, lalo na ang Iran, ay nalulugod sa sitwasyong ito; dahil nakikita nila ang Washington na humihina mula sa loob at binabawasan ang kakayahan nitong depensahan ang sarili. Ang Kongreso ay walang kinakailangang tapang upang manindigan, ngunit hindi ito dapat maging isang tagapanood lamang at dapat kumilos kaagad upang ihinto ang digmaan sa Iran.
