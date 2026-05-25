Balitang ABNA24:- Salaysay ng New York Times tungkol sa pagtanggal ni Trump kay Netanyahu sa proseso ng negosasyon sa tigil-putukan sa digmaan sa Iran.
New York Times:
Noong nakaraan, tinatrato ni Trump si Netanyahu na parang isang kapwa piloto laban sa Iran. Ngunit ngayon, matapos ang pagtigil ng digmaan at pagsisimula ng negosasyon sa tigil-putukan, ang Israel ay higit na naalis sa negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
Umaasa si Netanyahu na ang digmaan ay magpapabagsak sa rehimen ng Iran, sisira sa nuclear program nito, at wawasak sa mga missile nito. Wala sa mga ito ang nangyari. Sa halip, nagbago ng direksyon si Trump patungo sa pagtatapos ng labanan, itinulak sa tabi ang Israel, at nilimitahan ang impluwensya nito sa anumang panghuling kasunduan.
Ang mga opisyal ng Israel ngayon ay umaasa sa mga rehiyonal na tawag at intelligence gathering upang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng Washington at Tehran.
