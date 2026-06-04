Video| Bumoto ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika upang limitahan ang kapangyarihang pandigma ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bumoto ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika upang limitahan ang kapangyarihang pandigma ni Trump.
Ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, na may 215 boto pabor laban sa 208 boto laban, ay sinuportahan ang panukalang limitahan ang awtoridad ni Donald Trump para sa aksyong militar laban sa Iran.
Ang panukalang ito ay ipinasa na may layuning pigilan ang pagsisimula o pagpapatuloy ng digmaan sa Iran nang walang opisyal na pahintulot ng Kongreso, at apat na kinatawang Republican ang bumoto pabor dito.
Gayunpaman, para sa pangwakas na pagpapatupad, ang resolusyong ito ay kailangang dumaan sa mga susunod na hakbang, at dahil sa posibilidad na i-veto ito ni Trump, ang kahalagahan nito ay tinatasa bilang higit na pampulitika at simboliko.
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