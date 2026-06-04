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Video| Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime

4 Hunyo 2026 - 13:16
News ID: 1822259
Video| Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime

Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime.

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