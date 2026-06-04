Video| Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime.
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328
Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng pambobomba ng isang supermarket sa bayan ng Sadiqeen sa timog Lebanon ng Zionist regime.
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328
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