Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsuko ng Beirut sa mga bagong kondisyon ng Zionist regime.
Sa pinagsamang pahayag ng gobyerno ng Lebanon at ng Zionist regime, nakasaad na ang tigil-putukan ay nakadepende sa kumpletong pagtigil ng mga pag-atake ng Hezbollah at paglikas ng lahat ng mga operatiba ng grupong ito mula sa katimugang bahagi ng Litani River.
Sumang-ayon din ang dalawang panig na ipagpatuloy ang usapan upang makamit ang isang komprehensibong kasunduan simula sa Hunyo 22.
@abna24 | Ahensyang Pangbalita ng Ahl al-Bayt (ABNA)
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