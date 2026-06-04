Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga aktibidad ng pagpapayaman ng Iran ay halos tumigil na.
Si Grossi, Direktor Heneral ng International Atomic Energy Agency, sa isang panayam sa Sky News ay nag-claim:
Ang mga reserbang enriched uranium ng Iran ay nasa parehong lokasyon pa rin ngunit ang pag-access dito ay naging mahirap dahil sa pisikal na pinsala.
Sa kasalukuyan, ang aktibidad sa Iran sa larangan ng pagkuha at pagpapayaman ng uranium ay napakalimitado o wala na.
Si Rafael Grossi, Direktor Heneral ng International Atomic Energy Agency, noong gabi ng Miyerkules, Hunyo 3, sa isang panayam sa Sky News ay nag-claim na ang nuclear activities ng Iran sa larangan ng pagkuha at pagpapayaman ng uranium dahil sa pisikal na pag-atake sa mga pasilidad ng bansa ay "napakalimitado o wala na." Si Grossi, na nagsasalita sa gilid ng kanyang paglalakbay sa United Arab Emirates, ay nagdagdag: "Ang kalagayan ng digmaan at ang mga pag-atake sa nuclear facilities ay lubhang nagbago sa pagtatasa ng nuclear program ng Iran. Marami sa mga aktibidad na dati ay isinasagawa ay tumigil na." Ayon kay Grossi, alam ng ahensya ang lokasyon ng mga reserbang enriched uranium ng Iran na tinarget sa 12-araw na digmaan noong nakaraang taon (Hunyo 2025), at ang mga reserbang ito ay nasa parehong mga dating lokasyon pa rin, ngunit ang "malaking pisikal na pinsala" sa mga pasilidad ay nagpahirap sa pag-access sa kanila.
Bilang tugon sa tanong kung ang Iran ay pumayag na "i-zero" ang mga reserbang enriched uranium nito bago magsimula ang digmaan, sinabi ni Grossi: "Mahirap sabihin ito dahil ang usapan ay naputol dahil sa digmaan." Nagpatuloy siya sa pag-claim: "Sa panahong iyon, maraming alternatibong opsyon ang tinalakay. Ang isa sa mga ito ay ang iyong nabanggit, ngunit hindi ito ang tanging opsyon. Ang iba pang mga opsyon ay kasama ang pagtigil o paglilimita ng pagpapayaman ng Iran, ngunit ngayon, kung ano ang maaaring pagkasunduan ay hindi pa rin malinaw."
Binanggit ng Direktor Heneral ng IAEA ang dami ng mga reserbang enriched uranium ng Iran na sinabi niyang ang Tehran ay kasalukuyang may humigit-kumulang 440 kg ng 60% enriched uranium, isang antas na higit na lampas sa mga pangangailangang sibilyan at malapit sa antas ng sandatang militar. Ayon kay Grossi, isa sa mga panukala ng Amerika na madalas na binabanggit sa usapan ay ang paglipat ng materyal na ito sa labas ng Iran. Idiniin ni Grossi, na nagsabing ang ahensya ay hindi direktang kasali sa mga usapang ito, na ang ganitong aksyon ay teknikal na posible ngunit sinamahan ng malaking operational difficulties kabilang ang pag-imbak ng uranium sa anyong gas sa mga silindro. Sa ibang bahagi ng kanyang panayam, nilinaw ni Grossi na ang mga inspektor ng IAEA ay hindi bumalik sa mga nasirang pasilidad, ngunit bumisita sa maliliit na laboratoryo at iba pang kaugnay na sentro sa Iran.
Ito ay sa kabila ng katotohanang si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, ay nagpahayag sa kanyang lingguhang press briefing na itinanggi ang anumang usapan tungkol sa nuclear issues at sinabi: "Gaya ng paulit-ulit naming sinabi, walang usapan ang naganap tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa nuclear issue, at ang aming pokus ay sa pagtatapos ng digmaan."
Kapansin-pansin na sa panahon ng mga pag-atake na tinatawag na "Operation Epic Fury" na sinimulan noong Pebrero 28, 2026 ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, ilang nuclear facilities ng Iran kabilang ang Fordow at Isfahan at lalo na ang Natanz enrichment complex ay tinamaan. Kinumpirma ng mga unang ulat ng IAEA at satellite imagery noong Marso 2026 ang pinsala sa mga gusali ng Natanz, ngunit sinabi ng IAEA sa oras na iyon na walang pagtagas ng radioactive material. Si Donald Trump, noon ay Pangulo ng Amerika, ay nag-claim na ang mga pag-atakeng ito ay "ganap na winasak" ang nuclear program ng Iran.
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