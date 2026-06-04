Video| Pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa Belfield Sydney School

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa Belfield Sydney School.
Bilang paggunita sa pinagpalang Eid al-Ghadir, ginunita ng mga mag-aaral sa ikatlong taon ng Shia school sa Belfield, Sydney, kasama ang kanilang mga pamilya, ang mapalad at pinagpalang araw na ito sa pamamagitan ng pag-awit ng mga kanta tungkol sa pangyayari sa Ghadir at paglalarawan sa mga birtud at mataas na katungkulan ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Kasabay ng pagdating ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), ang Shia school ng Belfield sa kanlurang suburb ng Sydney, Australia, ay nag-host ng isang masaya at relihiyosong seremonya na dinaluhan ng mga mag-aaral, kawaduang pang-edukasyon, at kanilang mga pamilya. Sa pagdiriwang na ito, ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ng paaralang ito ay nagsagawa ng mga awitin ng grupo sa parehong wikang Arabe at Ingles, na tumutukoy sa pangyayari sa Ghadir at sa pagtatalaga kay Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang kahalili ng Propeta ng Islam (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala). Ayon sa ulat ng sugo ng Fars News Agency sa Sydney, ang mga mag-aaral na nakasuot ng lokal at makukulay na kasuotan ay nagtanghal ng mga tula na naglalarawan sa moral na birtud at mataas na katungkulan ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang mga pamilya ay nagbigay ng kakaibang sigla at kasiyahan sa seremonyang ito sa pamamagitan ng paghahanda ng mga handog na pagkain at pamamahagi ng matatamis.
Ang direktor ng Belfield School sa maikling talumpati ay nagsabi: "Ang layunin ng pagdiriwang na ito ay ipakilala ang bagong henerasyon sa mayamang kultura ng Alawi at itaguyod ang mga halaga tulad ng katarungan, katapangan, at pag-aaral sa gitna ng mga batang Muslim na naninirahan sa Australia." Ilang hindi Muslim na mag-aaral ng paaralang ito ay lumahok din sa pagdiriwang na ito sa unang pagkakataon at sa pamamagitan ng pag-awit ng tradisyonal na mga awiting Australian ay nagpakita ng mensahe ng pagkakaibigan at mapayapang pamumuhay. Ang mga lokal na social network ng Australia ay naglabas din ng mga larawan ng seremonyang ito na nagpapakita ng mainit na pagtanggap ng Shia community ng Sydney sa relihiyosong okasyong ito. Kapansin-pansin na ang Belfield School ay itinuturing na isa sa pinakamatandang Islamic school sa New South Wales na nagdaraos ng mga espesyal na programa para sa Eid al-Adha at Eid al-Ghadir bawat taon.
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