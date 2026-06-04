Video| Pagluluto ng 2 libong metrong cake para sa pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa dambana ni Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluto ng 2 libong metrong cake para sa pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa dambana ni Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan)
Kasabay ng pagdating ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), ang mga tagapaglingkod at pilgrim ng banal na dambana ni Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Najaf, Iraq, ay nagpakita ng kanilang kasiyahan at pagdiriwang sa pamamagitan ng pagluluto ng pinakamalaking Ghadir cake na may habang 2 libong metro. Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita at social media, sa paglabas ng mga larawan at video ng seremonyang ito, na ang napakalaking cake na ito ay niluto sa tulong ng dose-dosenang propesyonal na mga magtitinda ng kendi at may partisipasyon ng mga jihadi group sa loob ng mga chapel ng banal na dambana, at pagkatapos ay ipinamahagi upang tanggapin ang mga pilgrim at residente sa iba't ibang mga looban ng dambana. Ang 2000 metrong cake, na inihanda na may krema at espesyal na dekorasyon sa mga kulay berde, puti, at pula (mga simbolo ng bandila ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan)), ay tumakip sa looban ni Fatima Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan) at nagpatamis sa mga bibig ng mga pilgrim.
Kapansin-pansin na ang mga espesyal na programa para sa Eid al-Ghadir sa dambana ni Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsimula noong mga nakaraang araw sa pamamagitan ng dekorasyon ng banal na dambana at paglalagay ng mga plake ng pagbati. Ang lungsod ng Najaf sa mga araw na ito ay nakasaksi ng hindi pa naganap na pagsisiksikan ng tao mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Iran, Iraq, Pakistan, India, at mga bansa sa Persian Gulf. Bukod sa pagluluto ng malaking cake, maraming seremonya ang ginanap kabilang ang mga talumpati, pag-awit ng kapanganakan, pagpapakain sa sampu-sampung libong pilgrim, at mga istasyon ng pagpapala sa paligid ng banal na dambana. Ang Banal na Dambana ng Alawi ay nagpahayag din ng mga espesyal na programa at ipinaalam na ang lahat ng kinakailangang paghahanda para sa tirahan at pagtanggap ng higit sa apat na milyong pilgrim ay naisagawa na.
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