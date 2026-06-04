Video| Analyst mula sa Oman: Nasasaksihan natin ang hindi pa naganap na suporta ng mamamayan sa pamumuno ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst mula sa Oman: Nasasaksihan natin ang hindi pa naganap na suporta ng mamamayan sa pamumuno ng Iran.
Si Ali bin Masoud al-Maashani, political analyst mula sa Oman, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad ay nag-claim na ang Amerika ay lumayo sa mga paunang layunin nito at ngayon ay naghahanap ng paraan upang makaalis sa isang sitwasyon na kanyang inilarawan bilang isang military failure.
Itinuring din niya ang malawakang suporta ng mamamayan sa mga lider ng Iran bilang isang bihirang pangyayari at idiniin na ang anumang bansa na may ganitong suporta ng mamamayan at panloob na pagkakaisa ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan at katatagan.
Si Ali bin Masoud al-Maashani, kilalang political at security analyst mula sa Oman, sa isang eksklusibong panayam sa news network na "Al-Arabi" sa bisperas ng pinagpalang Eid al-Ghadir (Hunyo 4, 2026) ay tinalakay ang mga pinakabagong pag-unlad sa rehiyon. Binanggit ang mga nakaraang buwan ng pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran at naval blockade sa mga daungan ng bansa, sinabi niya: "Ang Amerika ngayon ay lumayo sa lahat ng paunang layunin nito sa pagsisimula ng digmaang ito. Ang hinahanap ng Washington ngayon ay hindi ang 'pagbabago ng pag-uugali' ng Iran o ang 'pagbuwag ng nuclear program' nito, kundi ang paghahanap lamang ng isang marangal na paraan upang makaalis sa isang lusak na mismong inilarawan nito bilang isang estratehikong pagkatalo." Idinagdag ni al-Maashani na ang pagtaas ng panloob na panggigipit kay Trump sa Kongreso, kasama ang pagpasa ng resolusyon na naglilimita sa kapangyarihang pandigma sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Hunyo 3, 2026), ay mga palatandaan ng deadlock at pagkabigo sa Washington.
Ang analyst na ito mula sa Oman, sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, na binanggit ang malawakang pagdalo ng mga tao sa mga prusisyon at relihiyosong seremonya (kabilang ang mga pagdiriwang ng Eid al-Ghadir sa iba't ibang bahagi ng Iran), ay nagpahayag: "Ang nasasaksihan natin ngayon sa Iran ay isang hindi pa naganap na suporta ng mamamayan sa pamumuno at sistemang pampulitika. Ang panloob na pagkakaisa at napakalaking social capital na ito ay ang pinakamalaking hadlang sa anumang estratehiya ng 'pagbabago ng rehimen' o pagpapabagsak mula sa loob." Ipinahiwatig ni al-Maashani na ang mga bansang may ganitong suporta ng mamamayan, kahit na sa harap ng hindi pa naganap na panggigipit pang-ekonomiya at militar, ay may "kamangha-manghang katatagan" at maaaring labanan ang blockade sa loob ng maraming taon nang hindi sumusuko. Sa pagtatapos, tinawag niya ang kamakailang pahayag ni Rafael Grossi, Direktor Heneral ng IAEA, tungkol sa pagtigil ng mga aktibidad ng pagpapayaman ng Iran bilang "pinalaking pahayag sa pinakamabuting pagtingin," at nilinaw na "ang Islamic Republic ay palaging nagpapakita na sa panahon ng krisis, ito ay kumukuha ng inisyatiba at pinapalitan ang mga naharangan na ruta ng mga alternatibong paraan."
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