Video| Ang mga Iranian at Iraqi pilgrim sa banal na dambana ni Imam Husayn ay sabay-sabay na sumigaw ng "Mamatay ang Amerika at Mamatay ang Israel" sa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga Iranian at Iraqi pilgrim sa banal na dambana ni Imam Husayn ay sabay-sabay na sumigaw ng "Mamatay ang Amerika at Mamatay ang Israel" sa wikang Persian.
#Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan
Kasabay ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), sampu-sampung libong Iranian at Iraqi pilgrim na nagtipon sa banal na dambana ni Imam Husayn (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Karbala ay nagsagawa ng isang simbolikong pagkilos at sabay-sabay na sumigaw ng mga slogan na "Mamatay ang Amerika" at "Mamatay ang Israel" sa wikang Persian. Ipinapakita ng mga larawang inilathala sa social media na ang mga pilgrim sa iba't ibang looban ng dambana, lalo na sa looban ni Abul Fadl (sumakanya nawa ang kapayapaan), sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bandila ng Iran at Iraq at pagsigaw ng mga slogan na ito, ay nagpahayag ng kanilang pagkamuhi sa mga patakaran ng Amerika at ng Zionist regime sa rehiyon. Marami sa mga Iraqi pilgrim, bagaman hindi bihasa sa wikang Persian, ay inuulit ang mga slogan na ito kasama ng mga Iranian pilgrim. Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan na ang kusang kilusang ito ng mga tao ay naganap kasabay ng talumpati ng isa sa mga iskolar ng Karbala tungkol sa "pagiging tapat sa pamumuno at ang pangangailangang suportahan ang mga naaapi sa mundo." Sa seremonyang ito, ang mga pilgrim, sa pamamagitan ng paghawak sa mga larawan ng mga martir ng resistance kabilang si Heneral Qassem Soleimani at Sayyed Hassan Nasrallah, ay muling nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban. Ang mga tagapaglingkod ng banal na dambana ay pinaghalo ang maligayang kapaligiran sa pamamagitan ng pamamahagi ng matatamis at inumin na may rebolusyonaryo at anti-arrogance na espiritu. Ang pangyayaring ito ay may malawak na naging epekto sa Arabic at Persian-language media at ang hashtag na "Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan" ay naging trending sa social network na X (dating Twitter).
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