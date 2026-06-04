Video| Bilang resulta ng mga pag-atake ng Zionist regime sa ilang apartment sa Gaza, 9 katao ang na-martir at 15 iba pa ang nasugatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bilang resulta ng mga pag-atake ng Zionist regime sa ilang apartment sa Gaza, 9 ang na-martir at 15 iba pa ang nasugatan.
Kasunod ng mga air strike kaninang madaling-araw ngayong Hunyo 4, 2026 ng Zionist regime sa ilang residential apartment sa lungsod ng Gaza, hindi bababa sa 9 na Palestinian citizen ang na-martir at 15 iba pa ang nasugatan. Batay sa ulat ng mga medical source, ang mga Israeli fighter jet bago sumikat ang araw ay sabay-sabay na tinarget ang apat na apartment unit sa iba't ibang kapitbahayan ng lungsod ng Gaza kabilang ang "Sheikh Radwan," "Tel al-Hawa," at "Al-Shati" (beach) camp. Ang pagkamartir ng 5 katao mula sa isang pamilya sa isa sa mga pag-atakeng ito ay naiulat. Ang hukbo ng Israel ay hindi pa nagkomento tungkol dito.
Ipinahayag ng mga lokal na Palestinian source na sa mga pag-atakeng ito, isang apartment na pag-aari ng pamilyang "Labad" sa Intelligence (Telecommunications) street sa hilagang-kanluran ng lungsod ng Gaza ay tinarget at isang malawakang sunog ang naganap doon. Ayon din sa mga nakasaksi, isa pang gusali sa lugar ng "Tel al-Hawa" ay ganap na nawasak at ang mga rescue worker ay patuloy na naghahanap ng mga posibleng nawawala sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang tigil-putukan sa pagitan ng Zionist regime at mga Palestinian group ay patuloy na nilalabag; batay sa datos ng Palestinian Ministry of Health, mula nang magsimula ang tigil-putukan noong Oktubre 11, 2025 hanggang sa kasalukuyan, hindi bababa sa 936 na Palestinian ang na-martir sa patuloy na pag-atake ng hukbo ng Israel.
@abna24 | Ahensyang Pangbalita ng Ahl al-Bayt (ABNA)
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