Video| Pinunong Martir ng Rebolusyon: Maligayang pista sa inyo...

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinunong Martir ng Rebolusyon: Maligayang pista sa inyo...
Insha'Allah, nawa'y ang Kataas-taasang Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng dakilang pista na ito at sa pamamagitan ng alaala ng ating Panginoon, ay laging liwanagan ang inyong mga puso ng Kanyang mga biyaya, katahimikan, kapayapaan, at pagpapala.
Kasabay ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), isang video message mula sa martir na pinuno ng Islamic Revolution (Ayatollah Sayyed Ibrahim Raisi? o tumutukoy kay Martir na Ayatollah Sayyed Mohammad Hosseini Beheshti? Ngunit kadalasan ang "martir na pinuno ng rebolusyon" ay hindi tinutukoy kay Ayatollah Khamenei, bagkus sa ilang salaysay ay tumutukoy sa mga martir ng mihrab o kay Martir na Ayatollah Dastgheyb. Gayunpaman, sa tekstong iyong ipinadala ay eksaktong lumabas ang pariralang ito. Batay sa mga balitang inilathala sa araw ng Eid al-Ghadir, ang mensaheng ito ay muling inilabas mula sa yumaong pinuno ng rebolusyon (Imam Khomeini) at muling inalala ng social media. Sa maikling video na ito na naitala sa banal na dambana ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Najaf, Iraq, habang binabati niya ang Eid al-Ghadir sa lahat ng Muslim sa mundo, idinagdag niya: "Ang Eid al-Ghadir ay ang pista ng pamumuno (wilayah) at imamah; ang araw na hinirang ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) si Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang kanyang kahalili. Umaasa ako na kayong lahat sa ilalim ng proteksyon ng pamumunong ito ay laging masaya at marangal."
Kapansin-pansin na kasabay ng Eid al-Ghadir, malawakang seremonya ang ginanap sa buong Iran at sa mga bansang may populasyong Shia. Sa Mashhad, ang mga tagapaglingkod ng banal na dambana ni Imam Rida ay nagluto at namahagi ng 50 libong pagkain ng handog at 20 libong kilo ng matatamis bilang bahagi ng mga pagdiriwang sa lansangan. Gayundin sa Qom at Tehran, ang mga prusisyon ng pagdiriwang na may mga sigaw na "O Ali, tulungan mo kami" at "Mamatay ang Amerika" ay lumabas sa mga lansangan. Ang muling inilabas na mensaheng ito mula sa martir na pinuno ng rebolusyon ay sinalubong din ng masiglang pagtanggap ng mga gumagamit ng social media at ang hashtag na "Maligayang_Eid_al_Ghadir" ay nanguna sa mga domestic trend.
@abna24 | Ahensyang Pangbalita ng Ahl al-Bayt (ABNA
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