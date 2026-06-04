Video||Unang pagpapalabas | Talumpati ni Martir Ali Larijani tungkol sa pagiging buhay at nakamasid ng mga martir isang taon bago ang kanyang pagka

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang pagpapalabas | Talumpati ni Martir Ali Larijani tungkol sa pagiging buhay at nakamasid ng mga martir isang taon bago ang kanyang pagkamartir
Ang talumpati ni Martir Ali Larijani tungkol sa pagiging buhay at nakamasid ng mga martir ay inilabas isang taon bago ang kanyang pagkamartir.
Ang Diyos sa Banal na Quran ay nagsabi: «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ»
Isa sa mga puntong nakakakuha ng atensyon ng tao sa banal na talatang ito ay na dapat nating ituring ang mga martir bilang tunay na naroroon; sila ay buhay at nakikita ang ating mga kilos.
ISa unang pagkakataon, ang social media at domestic media noong Miyerkules (Hunyo 4, 2026) ay naglabas ng isang video ng talumpati ng Martir Ali Larijani na naitala isang taon bago ang kanyang pagkamartir. Sa hindi pa naipapalabas na video na ito, ang Martir na Larijani, na binanggit ang talata 169 ng Surah Al-Imran, ay nagpaliwanag tungkol sa katayuan at buhay sa barzakh ng mga martir at idiniin na sila ay "nakamasid at naroroon" sa mga gawa ng mga buhay. Idinagdag niya sa talumpating ito na kanyang inihatid sa harap ng mga pamilya ng mga martir sa Hussainiya ng Al-Zahra sa Tehran: "Kung tunay nating ituring ang mga martir na naroroon at nakamasid sa ating mga kilos, hindi tayo kailanman gagawa ng anumang ipinagbabawal na gawain. Sila ay hindi lamang buhay, kundi kumakain at nakikita tayo."
Ayon sa Tasnim News Agency, ang video na ito ay inilabas kasabay ng mga araw ng pinagpalang Eid al-Ghadir at sa bisperas ng anibersaryo ng pagkamartir ni Ali Larijani (na na-martir sa isa sa mga air strike ng Zionist regime noong Marso 2026). Kinumpirma ng pamilya ni Martir Larijani ang pagiging tunay ng video na ito at ipinahayag na ang talumpating ito ay noong Khordad 1404 (mga isang taon bago ang kanyang pagkamartir) at hindi pa inilalabas hanggang ngayon dahil sa mga isyu sa seguridad. Sa mga bahagi ng pelikulang ito na humigit-kumulang 12 minuto, sinasagot ng Martir na Larijani ang mga pagdududa na itinatanim ng ilang dayuhang media tungkol sa "pagiging patay ng mga martir" sa pamamagitan ng pagsipi ng maraming mga salaysay, at idiniin: "Ang martir ay tulad ng isang bantay na laging gising; ang pagkamartir ay hindi katapusan ng daan, ito ay simula ng isang palaging presensya sa kaharian ng langit."
Ang paglabas ng video na ito sa cyberspace ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga gumagamit, at marami ang tumawag dito bilang "video testament" ni Martir Larijani. Ang hashtag na "#Martir_Ali_Larijani" ilang oras pagkatapos ng paglabas ng pelikulang ito ay nanguna sa mga trend sa social network na X (dating Twitter) sa Iran.
@abna24 | Ahensyang Pangbalita ng Ahl al-Bayt (ABNA)
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