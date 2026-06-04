Video| Ministro ng Israel: Hindi kami makikipag-tigil-putukan sa Hezbollah

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministro ng Israel: Hindi kami makikipag-tigil-putukan sa Hezbollah.
Ben Gvir: Ang tigil-putukan sa Lebanon ay isang panaginip lamang. Hindi uurong ang Hezbollah mula sa hilaga ng Litani River.
Ang Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, na binanggit ang patuloy na pag-atake ng drone sa hilagang sinasakop na Palestine, ay nagsabi: "Ang Hezbollah ay nagiging mas malakas at mas malakas."
Si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 3, 2026) sa isang press conference sa Haifa ay mariing tinanggihan ang anumang posibilidad ng pagtatatag ng tigil-putukan sa Hezbollah ng Lebanon at tinawag ang mga kamakailang pahayag ng mga opisyal ng Pransya at Amerika tungkol sa pangangailangang itigil ang mga labanan bilang "panaginip lamang." Si Ben Gvir, na itinuturing na isa sa mga radikal na pigura ng gabinete ng Israel, ay nagpahayag: "Ang Hezbollah ay hindi kailanman uurong mula sa hilaga ng Litani River, at hindi rin kami kailanman makikipag-tigil-putukan sa isang teroristang organisasyon na pumupuntirya sa aming mga mamamayan." Sa pag-amin sa pagtaas ng kakayahang militar ng Hezbollah, sinabi niya: "Nasasaksihan namin na ang Hezbollah ay nagiging mas malakas araw-araw, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagtigil ng aming operasyon. Ang mga pag-atake ng drone sa hilagang sinasakop na Palestine ay nagpapatuloy, at ang hukbo ng Israel ay magbibigay ng angkop na tugon."
Ang mga pahayag na ito ay ginagawa sa panahong kahapon (Hunyo 3, 2026), si Sébastien Lecornu, Punong Ministro ng France, sa Pambansang Asembleya ng kanyang bansa ay nanawagan para sa pagtatapos ng "illegal na pananakop" ng teritoryo ng Lebanon ng Israel. Gayundin, ang mga mapagkukunang may alam ay nag-ulat ng hindi direktang usapan sa pagitan ng Washington at Tehran na sinabi ng Iran na ang anumang pangwakas na kasunduan sa Amerika ay nakasalalay sa pagsasama ng isang ganap na tigil-putukan sa Lebanon at pagtigil ng mga pagsalakay ng Israel sa Beirut. Ngunit si Ben Gvir, bilang tugon sa tanong tungkol sa panggigipit ng internasyonal, ay nagsabi: "Walang kapangyarihan sa mundo ang makapipigil sa amin na ipagtanggol ang aming mga mamamayan." Kasunod ng mga pahayag na ito, ang tanggapan ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay tumanggi na gumawa ng anumang opisyal na posisyon tungkol dito, ngunit iniulat ng Hebrew sources na ang gabinete ng Israel ay nagkasundo sa pagpapatuloy ng limitadong operasyon sa timog Lebanon sa kabila ng mga internasyonal na babala.
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