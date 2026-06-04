Video| Ang kapaligiran ng Enghelab Street wala pang isang oras bago magsimula ang 10-kilometrong pagdiriwang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng Enghelab Street wala pang isang oras bago magsimula ang 10-kilometrong pagdiriwang.
Kasabay ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), ang Enghelab Street ng Islamic Revolution sa Tehran ay nagkaroon ng ibang kapaligiran mula ilang minuto na ang nakalipas. Wala pang isang oras bago magsimula ang "10-kilometrong pagdiriwang" at ang kalye mula sa intersection ng Valiasr hanggang Azadi Square ay puno ng tao. Maraming mga stall na namamahagi ng inumin at matatamis, mga istasyon ng pagpapala, mga grupo ng awitin at pagpupuri, at makukulay na ilaw ay ginawang isang malaking pagdiriwang ang kabisera. Iniulat ng mga domestic journalist ang malawakang pagdalo ng mga pamilya, mag-aaral, at iba't ibang sektor ng mga tao, at maraming mamamayan na may dalang mga bandilang berde, dilaw, at pula at nakasuot ng maligayang kasuotan ay naghahanda para sa masaya at simbolikong prusisyong ito.
Ang Munisipalidad ng Tehran ay nag-isip din ng mga espesyal na hakbang upang gawing mas dakila ang seremonyang ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng 500 reception stall sa 10-kilometrong ruta at pag-deploy ng 2 libong service at rescue personnel. Ayon sa mga ulat ng media, ang pagdiriwang na ito ay ang pinakamalaking popular na pagdiriwang ng Ghadir sa mga nagdaang taon, at ang mga kilalang tagapagsalita at mang-aawit ng bansa ay magtatanghal din sa iba't ibang bahagi ng ruta. Ang hashtag na "#_10_Kilometrong_Pagdiriwang" ay nangunguna rin sa mga trend sa Iran sa social network na X (dating Twitter) at ang mga gumagamit ay sumusulat tungkol sa sigasig ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga live na larawan.
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