Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkapaslang sa senior manager ng "bagong infiltration unit" ng Mossad
Inangkin ni Hanẓalah: Isa sa mga senior manager ng "bagong infiltration unit" ng Mossad sa seksyong may kaugnayan sa Iran file ay pinaslang sa isang pagsabog ng nakatanim na bomba sa kanyang personal na sasakyan.
Ang operasyong ito ay isinagawa pagkatapos ng mga buwan ng intelligence surveillance, patuloy na pagsubaybay at pagmamanman.
Magkakaroon ba ng lakas ng loob ang security apparatus ng Zionist regime na sabihin ang katotohanan, o patuloy pa rin silang tatanggi?
Kahit ang mga taong nasa ilalim ng pinakamahigpit na proteksiyon at security measure ay hindi ligtas sa sinasakop na lupain mula sa paglaban ng resistance.
Ang hacking group na "Hanẓalah," na dati nang nagsagawa ng maraming paglalantad laban sa security at intelligence institutions ng Zionist regime, noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 3, 2026) ay naglabas ng isang video statement na nag-ulat ng pagkapaslang ng isa sa mga senior manager ng Mossad sa seksyong may kaugnayan sa Iran file. Inihayag ni Hanẓalah sa paglabas ng pelikulang ito na ang isa sa mga senior manager ng "bagong infiltration unit" ng Mossad kaninang umaga (Miyerkules) ay pinaslang sa isang pagsabog ng nakatanim na bomba sa kanyang personal na sasakyan sa "Highway 20" sa katimugang suburb ng Tel Aviv. Idiniin ni Hanẓalah sa kanyang pahayag na ang operasyong ito ay isinagawa pagkatapos ng mga buwan ng intelligence surveillance, patuloy na pagsubaybay at pagmamanman, at nagpapakita ng malalim na pagpasok sa pinakaseguridad na mga punto ng Zionist regime.
Ang hacking group na ito, na tinatayang malapit sa axis of resistance, ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng isang mapanganib na mensahe na nakatutok sa security apparatus ng Israel na nagtanong: "Magkakaroon ba ng lakas ng loob ang security apparatus ng Zionist regime na sabihin ang katotohanan, o patuloy pa rin silang tatanggi?" Si Hanẓalah, habang binabanggit ang kabiguan ng Israeli security services na protektahan ang kanilang matataas na opisyal, ay nagbabala na kahit ang mga taong nasa ilalim ng pinakamahigpit na proteksiyon at security measure ay hindi ligtas sa sinasakop na lupain mula sa paglaban ng resistance. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang media ng Zionist regime at mga opisyal ng Israel ay hindi pa nagbibigay ng anumang komento hinggil sa pag-aangkin na ito at ang balitang ito ay hindi kailanman napatunayan nang nakapag-iisa.
Kapansin-pansin na ang Hanẓalah hacking group ay may rekord ng pagpapalabas ng mga lihim na dokumento mula sa dating pinuno ng Mossad (Tamir Pardo), pagpasok sa mga email ng dating budget director ng Mossad, at pagpapalabas ng naka-hack na larawan ni David Barnea, kasalukuyang pinuno ng Mossad. Naniniwala ang security analysts na si Hanẓalah ay kinikilala bilang isang seryosong cyber threat sa Zionist regime, bagaman sa maraming pagkakataon ang mga pag-aangkin ng grupong ito ay sinalubong ng katahimikan at pagtanggi ng mga opisyal ng Israel.
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