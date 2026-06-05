Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagbalita ng Al Jazeera sa Tehran: Ang pag-unawa ng Iran at Amerika ay naghihintay ng pangwakas na posisyon
Pag-aangkin ni Nouraddin al-Daghir:
Ang memorandum of understanding ay nasa pangwakas na yugto nito at naghihintay ng pangwakas na posisyon, maging positibo o negatibo.
Sa sandaling ito, wala pang pangwakas na desisyon sa Tehran at ang Washington ay naghihintay.
Si Nouraddin al-Daghir, punong tagapagbalita ng Al Jazeera network sa Tehran, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang eksklusibong ulat na binanggit ang mga mapagkukunang may alam ay nag-ulat tungkol sa "pangwakas na yugto" ng pagbalangkas ng nuclear memorandum of understanding sa pagitan ng Tehran at Washington. Ayon sa pag-aangkin ni al-Daghir, sinusuri ng magkabilang panig ang isang memorandum na, kung maaprubahan, ay magbabalangkas ng isang malawakang tigil-putukan at limitadong pagpapanumbalik ng ilang pinansiyal na pasilidad para sa Iran. Inangkin niya na ang memorandum na ito ay naghihintay na ng pangwakas na posisyon – maging positibo o negatibo – at hanggang sa oras ng paghahanda ng ulat, walang pangwakas na desisyon sa Tehran at ang Washington ay naghihintay. Kasabay nito, sinabi ng iba pang mga mapagkukunan sa Fars News Agency na ang Iran ay patuloy na nagbibigay-diin sa prinsipyo ng "ganap na tigil-putukan sa lahat ng larangan" at "praktikal na pag-alis ng mga parusa" bago ang anumang seryosong hakbang, at walang pagmamadali na pumirma ng anumang memorandum of understanding.
Ayon sa mga ulat ng Iranian media, si Hossein Amir-Abdollahian, senior adviser ng pamumuno, noong Miyerkules (Hunyo 3, 2026) sa harap ng mga mamamahayag ay inulit ang mga nakaraang posisyon at idiniin: "Hangga't hindi natatapos ang mga pagsalakay sa Lebanon at hindi nasisira ang naval blockade sa mga daungan ng Iran, walang kasunduan ang magkakaroon ng kahulugan." Sinasabing ang pangwakas na iminungkahing pakete ng Washington ay may kasamang tatlong pangunahing bahagi: "pagtigil ng mga agresibong aksyon," "mga hakbang para sa unti-unting pagbawas ng naval blockade," at "isang pananaw para sa pag-uusap tungkol sa nuclear program sa susunod na animnapung araw," ngunit idiniin ng mga mapagkukunang may alam sa Tehran na ang paketeng ito ay hindi pa nagiging "katanggap-tanggap na teksto."
Si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay nagpahayag din noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) sa isang live na panayam sa telebisyon: "Ang komunikasyon sa mga Amerikano ay hindi naputol at ang mga mensahe tungkol sa pangangailangang itigil ang mga pagsalakay laban sa Beirut ay napalitan na, gayunpaman, walang nakitang pag-unlad sa proseso ng usapan." Itinakda ni Araghchi ang pagbabalik sa mesa ng usapan na may kondisyon na "matiyak ang mga karapatan ng sambayanang Iranian, wakasan ang digmaan sa Lebanon, at itigil ang mga tensyon sa rehiyon" at nagbabala na kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Beirut, ang Sandatahang Lakas ng Iran ay handang targetin ang mga layunin sa loob ng sinasakop na lupain. Nilinaw din niya na ang komunikasyon sa pamamagitan ng mga channel ng mga tagapamagitan ng Oman at Qatar ay nagpapatuloy, at maingat na sinusuri ng Iranian team ang anumang pangwakas na teksto sa loob ng balangkas ng "pambansang interes."
Sa kabilang panig, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na may bipolar at magkasalungat na tono, ay nagsalita tungkol sa mabilis na pag-unlad at sa parehong oras ay muling pinagbantaan ang Iran ng "panloob na pagsabog ng mga pipeline ng langis" sa pamamagitan ng pagpapatindi ng presyon. Siya ay nag-claim noong Miyerkules sa Truth Social na ang usapan ay "talagang maganda" ang takbo at binanggit pa ang posibilidad na makipagkita sa "bagong pinuno ng Iran." Sa pagpapatuloy ng kanyang nagbabantang pananalita, inamin ni Trump na ang plano na nakawin ang enriched uranium mula sa Iran ay tinanggihan dahil sa mataas na operational risk.
Kasabay ng pagtaas ng usapan, kaninang madaling-araw ng Biyernes, iniulat ng Lebanese sources ang mga bagong Israeli air strike sa katimugang suburb ng Beirut, na agad na sinundan ng matinding reaksyon mula sa Tehran. Ang mga matataas na Iranian diplomat sa agarang pakikipag-ugnayan sa Qatar at Oman ay nagpahayag na ang anumang pag-unlad sa pag-unawa ay nakasalalay sa "ganap na pagtigil ng digmaan sa Lebanon at Gaza." Naniniwala ang mga analista na dahil sa mga paunang kondisyon ng Tehran na isama ang tigil-putukan sa Lebanon sa kasunduan, gayundin ang hinihingi ng Iran na makatanggap ng 3,000 bilyong dolyar na kabayaran para sa muling pagtatayo, tila kahit na ang pag-unawa ay maging pinal, ang mga praktikal na yugto nito ay mananatiling malabo, at ang kapaligiran ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig ay nananatiling isang seryosong hadlang sa anumang pangmatagalang kasunduan.
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