Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Halos 70 porsyento ng mga Amerikano ang nagnanais ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Iran
Pahayagang The Hill:
Batay sa isang bagong survey, halos pito sa bawat sampung Amerikano ang nagnanais na ang digmaan sa Iran ay matapos "sa lalong madaling panahon."
Ang Amerikanong pahayagang The Hill noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) na binanggit ang magkasanib na survey ng pahayagang The Economist at ng YouGov ay nag-ulat na 68 porsyento ng mga mamamayang Amerikano ang naniniwala na ang Estados Unidos ay dapat sumang-ayon sa lalong madaling panahon upang tapusin ang tatlong-buwang digmaan sa Iran. Batay sa survey na ito na isinagawa sa pagitan ng Mayo 29 hanggang Hunyo 1, 2026 sa 1,604 na nasa hustong gulang, 11 porsyento lamang ang tutol sa agarang pagtatapos ng digmaan at 21 porsyento ang nagsabing hindi alam. Gayundin, 60 porsyento ng mga kalahok sa pangkalahatan ay tutol sa pagpapatuloy ng digmaan sa Iran, samantalang 28 porsyento ang sumusuporta dito.
Batay sa ulat ng The Hill, ang pagtaas ng mga gastos sa digmaan, lalo na ang pagtalon ng presyo ng gasolina, ay may mahalagang papel sa paghubog ng opinyong publiko na ito; ang average na presyo ng bawat galon ng regular na gasolina sa Amerika ay umabot sa humigit-kumulang 4.24 dolyar, na isang makabuluhang pagtaas mula sa 3.14 dolyar noong nakaraang taon. Kasabay ng panggigipit ng mamamayan na ito, ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika noong Miyerkules (Hunyo 3, 2026) ay nagpasa ng isang resolusyon na naglilimita sa kapangyarihang pandigma ni Donald Trump laban sa Iran na may 215 boto pabor laban sa 208 boto laban, kung saan apat na kinatawang Republican ang sumama sa mga Democrat. Gayunpaman, dahil sa posibilidad na i-veto ito ni Trump, ang resolusyong ito ay higit na simboliko.
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