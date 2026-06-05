Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst ng Amerika: Ang mensahe ng paglaban ni Ayatollah Khomeini ay buhay pa rin sa buong rehiyon
Si Robert Fantina, Amerikano-Kanadyanong manunulat at analyst, sa anibersaryo ng pagpanaw ni Ayatollah Khomeini, tagapagtatag ng Islamic Revolution ng Iran, ay nagpahayag: Ang mensahe ng paglaban ng Imam laban sa mga mapang-aping pwersa ay buhay at nagpapatuloy sa buong rehiyon.
Sa kanyang eksklusibong panayam sa reporter ng IRNA bilang tugon sa tanong tungkol sa pinakamahalagang aspeto ng intelektwal at pampulitikang pamana ni Imam Khomeini, sinabi niya: Pinalaya ni Imam Khomeini ang mga tao ng Iran mula sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng bansang ito.
Sinabi ng propesor na ito sa unibersidad: Sa pamamagitan ng paninindigan sa tabi ng mga tao at pagpapakita sa kanyang pananalita at pagkilos na wala siyang interes sa katanyagan at personal na popularidad, at ang kanyang tanging pag-aalala ay ang kabutihan at kapakanan ng mga tao ng Iran, nagbigay siya ng isang walang kamatayang halimbawa hindi lamang para sa bansa ng Iran, kundi para sa buong mundo.
Si Robert Fantina, Amerikano-Kanadyanong manunulat at political analyst, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) at kasabay ng ika-37 anibersaryo ng pagpanaw ng tagapagtatag ng Islamic Republic of Iran, sa isang panayam sa IRNA news agency sa Tehran, ay inilarawan ang intelektwal at pampulitikang pamana ni Imam Khomeini bilang "isang walang kamatayang halimbawa para sa buong mundo." Si Fantina, na may karanasan sa pagtuturo sa mga unibersidad sa Canada, ay nagpahayag na ang mensahe ng paglaban ni Imam Khomeini laban sa "mga mapang-aping pwersa" ay hindi lamang buhay sa Iran, kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan ay nananatiling buhay at masigla. Idinagdag niya: "Pinalaya ni Imam Khomeini ang mga tao ng Iran mula sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng bansang ito at sa pamamagitan ng paninindigan sa tabi ng mga tao at pagpapakita ng kawalan ng interes sa personal na katanyagan at kapangyarihan, ipinakita niya na ang kanyang tanging pag-aalala ay ang kabutihan at kapakanan ng bansa ng Iran." Ang mga pahayag na ito ay inilabas sa panahong bawat taon sa anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini (Hunyo 3, 1989), isang malaking seremonya ng paggunita ay ginaganap sa kanyang banal na dambana sa Tehran sa presensya ng mga militar at sibilyang opisyal at milyun-milyong pilgrim.
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