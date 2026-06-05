Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ng Cuba sa mga bagong parusa at panggigipit ng Amerika: Lalabanan namin ang pananalakay
Sinabi nina Miguel Diaz-Canel, Pangulo ng Cuba, at Bruno Rodriguez, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Cuba, na ang mga pahayag ni Donald Trump at ang bagong parusa ng Amerika laban sa Havana ay mabibigo, at ang pananalakay at pagsalakay ng Estados Unidos ay haharap sa paglaban ng Cuba.
Ayon sa IRNA, sumulat si Diaz-Canel kaninang madaling-araw ng Biyernes sa social network na X: Ang Pangulo ng Amerika ay gumawa ng mga bagong nagbabantang pahayag laban sa Cuba at ang Treasury Department ay nagdagdag ng mga bagong pangalan ng mga lider, organisasyon, at kompanya ng Cuba sa ilegal na listahan ng parusa.
Sa pagsasabing "ang mga hakbang na ito ay ginawa upang palakasin ang blockade at palalain ang tunggalian sa pagitan ng Cuba at Estados Unidos," idinagdag niya: Ang pampulitikang pagkabulag na ito ay idinagdag sa mapilit na mga hakbang sa mga nakaraang linggo laban sa ating bansa na idinisenyo upang saktan ang mga mamamayan ng Cuba.
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