Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang grupong Arabo sa United Nations at ang Organisation of Islamic Cooperation ay nagsabi na ang mga aksyon ng Tel Aviv ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao
Ang grupo ng mga bansang Arabo sa United Nations at ang Organisation of Islamic Cooperation ay mahigpit na pinuna ang mga kamakailang aksyon ng Zionist regime sa sinasakop na teritoryo ng Palestine at nagbabala na ang mga aksyong ito ay nagpapahina sa two-state solution at sistematikong nilalabag ang mga karapatan ng mga Palestinian.
Ayon sa IRNA, ang grupo ng mga bansang Arabo sa United Nations, na nagpapahayag ng malalim na pag-aalala, ay inilarawan ang kalagayan sa West Bank, Jerusalem, at Gaza bilang "napakadelikado." Ang grupong ito ay nagpahayag na ang gobyerno ng "Israel" ay nagsasagawa ng "mga unilateral na hakbang" na nagsasapanganib sa two-state solution. Batay sa pahayag ng grupong Arabo, ang Zionist regime ay "sinasamantala ang mga kalagayang pangrehiyon" upang magpataw ng mga unilateral na pagbabago sa sinasakop na teritoryo ng Palestine.
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