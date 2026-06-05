Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Planong nabigo ni Trump na magbigay ng armas sa mga Kurd sa panahon ng Ramadan War
Habang inamin ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump na nagbigay siya ng armas sa mga Kurd upang kumilos laban sa Iran, iniulat ng Israeli media noong Huwebes na ang Mossad ay may malaking papel sa walang saysay na planong ito.
Ang Jerusalem Post, na binanggit ang mga dating opisyal ng Mossad, ay nag-ulat na ang Washington, dahil sa karanasan sa digmaan sa Iraq sa panahon ng kamakailang military aggression sa Iran, ay naghanap ng isang plano upang hindi na kailangang mag-deploy ng mga sundalong Amerikano sa Iran, at samakatuwid, ay naglalayong magbigay ng military support sa mga Kurd at hikayatin silang sumalakay sa Iran sa lupa, isang planong nabigo sa simula pa lamang.
London – Al Jazeera news network (Hunyo 5, 2026) – Ang pangarap ng Washington at Tel Aviv na magbukas ng isang ground front laban sa Iran sa pamamagitan ng mga Kurd ay nabigo, habang si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ilang linggo pagkatapos ng Ramadan War (tagsibol 2026), ay pormal na umamin na ang Estados Unidos ay nagbigay ng armas sa mga grupong Kurdish. Iniulat ng Israeli media na binanggit ang mga dating opisyal ng Mossad na ang operasyong ito, na idinisenyo upang maiwasan ang direktang deployment ng American ground forces, ay nahinto sa mga unang araw ng pagpapatupad dahil sa intelligence infiltration, diplomatic pressure, at internal disagreements sa Washington, bago pa man ito seryosong magsimula. Gayunpaman, naniniwala ang mga analista na ang pagkabigong ito ay maaaring magkaroon ng hindi na maibabalik na mga kahihinatnan para sa hinaharap na seguridad ng rehiyon at posisyon ng Amerika sa Gitnang Silangan.
Ang pahayagang Jerusalem Post sa eksklusibong ulat nito na inilathala noong Huwebes (Hunyo 4, 2026), na binanggit ang mga pahayag ng mga dating opisyal ng Mossad, ay nagsiwalat na ang planong ito, na sa katunayan ay pagpapatuloy ng isang katulad na patakaran na ginamit noon sa digmaan sa Iraq (2003) at Afghanistan, ay sinubukang lumikha ng isang panloob na ground front laban sa gobyerno ng Iran sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga Kurd, upang sa gayon ay hindi na kailanganin ang pag-deploy ng American ground forces sa Iran. Batay sa ulat na ito, ang Estados Unidos, na inspirasyon ng "karanasan sa Iraq" noong 2003, ay naniniwala na ang mga Kurd ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa paglikha ng panloob na kawalang-tatag sa Iran.
Ang karagdagang detalye ay nagpapahiwatig na ang mga pagsisikap na makapasok at makipag-ugnayan sa mga grupong Kurdish ay nagsimula ilang buwan bago ang opisyal na pagsisimula ng Ramadan War noong Pebrero 28, 2026. Si David Barnea, ang noon ay pinuno ng Mossad, sa isang lihim na video call noong Pebrero 12, 2026 ay personal na tinalakay ang ideya ng "ground attack at pananakop" kay Trump. Ayon sa mga naiulat na ulat, sinabi ni Barnea kay Trump na ang agarang pagbagsak ng gobyerno ng Iran ay hindi posible, ngunit ang kumbinasyon ng air war, ground pressure mula sa mga Kurd, at patuloy na economic at naval pressure ay maaaring lumikha ng mga kondisyon para sa pagbabago ng rehimen sa loob ng isang taon o higit pa.
Gayunpaman, bago pa man magawa ang mga unang hakbang sa pagpapatakbo, isang serye ng mga pangyayari ang humantong sa ganap na paglalantad ng planong ito. Iniulat ng Fox News noong Marso 4, 2026 na ang ground operation ng mga Kurd laban sa Iran ay nagsimula na. Ang paglabas ng balitang ito sa American media ay lumikha ng isang ganap na security disaster. Agad na nalaman ng Islamic Republic of Iran ang mga detalye ng plano, mabilis na pinalakas ang mga posisyon nito sa hilagang-kanlurang hangganan, at nagpataw ng dobleng presyon sa Kurdistan Region ng Iraq upang itigil ang pakikipagtulungan sa mga grupong oposisyon. Kasabay nito, ang mga intelligence reports ay nagpapahiwatig na ang ilang miyembro ng Kurdish parties ay naglantad ng planong ito o nag-atubili sa pagpapatupad nito, na ganap na nangangahulugan ng infiltration at pagkawala ng sorpresa. Bilang resulta, halos 10 porsyento lamang ng mga target na itinakda upang suportahan ang Kurdish ground invasion ang tinamaan, at ang natitirang operasyon ay nasupil sa simula pa lamang.
Bukod sa mga isyu sa seguridad, ang mabibigat na diplomatikong panggigipit lalo na mula sa Ankara ay hindi rin maliit na salik sa pagkabigo ng planong ito. Si Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey, na may malapit na relasyon kay Trump, ay personal na nagpaalam sa kanya na ang Ankara ay tutol sa anumang military operation na magpapalakas sa mga grupong Kurdish sa kapitbahayan ng Turkey. Ang pagtutol na ito ay ginawa sa panahong ang Turkey mismo ay nakikipagdigma sa matinding labanan sa mga grupong Kurdish sa hilagang Syria at Iraq. Sa kabilang banda, malalim din ang hindi pagkakasundo sa loob ng White House. Habang ang mga tagapayo sa pambansang seguridad at matataas na opisyal ng Pentagon ay tutol sa planong ito mula sa simula dahil ito ay "butas-butas" at "guni-guni lamang," si Trump ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang mga paninindigan sa harap ng media.
Dahil sa mga nabanggit na salik, sa wakas ay personal na nagpasya si Trump na i-veto ang planong ito, kahit na kalaunan ay nag-claim siya sa magkasalungat na pahayag na "itinago ng mga Kurd ang mga armas na ito para sa kanilang sarili at hindi nila naibigay sa mga nagpoprotesta." Tinukoy ito ng Israeli media bilang "pagsasalungat ni Trump" at ipinahayag na siya mismo ang nagkansela ng plano. Samantala, si Moshe Ya'alon, dating ministro ng digmaan ng Israel, ay nagpahiwatig bilang tugon sa pagkabigong ito na "ang mga Kurd sa larangan ng digmaan ay hindi maaasahang mga kaalyado, at higit pa silang nagtatrabaho para sa kanilang sarili kaysa sa pagtulong sa Amerika."
Sa kabilang panig, mariing itinanggi ng mga oposisyong Kurdish party sa Islamic Republic of Iran ang mga ulat tungkol sa pagtanggap ng armas mula sa Israel o Amerika. Sinabi ni Abdullah Moqtada, Kalihim Heneral ng Komala Party of Iranian Kurdistan, sa Iran International na ang kanyang partido ay hindi nakatanggap ng anumang armas mula sa Israel o Amerika. Tinawag ni Khalid Azizi, tagapagsalita ng Democratic Party of Iranian Kurdistan, ang mga ulat na ito na "ganap na mali." Idineklara rin ni Reza Kaabi, Kalihim Heneral ng Komala Party of Toilers of Kurdistan, na ang kanyang partido ay hindi nakatanggap ng anumang armas mula sa dalawang bansang ito at ang iba pang Kurdish parties ng Iran ay hindi rin nakatanggap ng anumang armas mula sa kanila.
Naniniwala ang mga eksperto na ang malaking intelligence failure na ito ay nangangahulugan lamang ng paghina ng deterrent power ng Amerika at Mossad sa rehiyon. Ngayon na nailantad na ang plano, alam na ng Iran ang tungkol sa impluwensya ng Mossad at CIA sa mga Kurdish region at tiyak na paiigtingin nito ang mga hakbang sa seguridad. Naniniwala sila na ang pagkabigong ito ay nagdulot ng pinsala sa lever ng "pagbabago ng rehimen mula sa loob" para sa Washington at ito ay isang malaking intelligence at security victory para sa Iran sa mga unang oras ng digmaan.
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