Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ehud Barak: Walang senyales na nakikitang humihina ang Hezbollah
Si Ehud Barak, dating punong ministro ng Zionist regime, sa isang artikulo sa pahayagang Haaretz ay sumulat na si Netanyahu at ang kanyang gabinete ay naglagay sa Israel sa isang "walang katapusang digmaan ng pagkaubos" sa Lebanon.
Inilarawan ni Barak ang kasalukuyang kalagayan ng Lebanese front bilang isang "sakuna na pagkatalo" sa politikal at militar na dimensyon.
Idiniin niya na ang Hezbollah sa ilalim ng pamumuno ni Naim Qassem ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbagsak o pagpayag na bitawan ang kanilang mga armas.
Si Ehud Barak, dating punong ministro ng Zionist regime (1999-2001), noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang artikulo sa pahayagang Haaretz ay mariing pinuna ang mga patakaran ni Benjamin Netanyahu patungo sa Lebanon. Isinulat ni Barak na ang gabinete ni Netanyahu, sa pagpapatuloy ng "walang katapusang digmaan ng pagkaubos" sa hilagang harapan, ay naglagay sa Israel sa isang "estratehikong lusak." Ayon sa kanya, pagkatapos ng ilang buwan ng labanan at malawakang air strike sa timog Lebanon at Beirut, "walang layunin na senyales ng paghina ng kapangyarihang militar o kagustuhang lumaban ng Hezbollah." Inilarawan ni Barak ang kasalukuyang kalagayan bilang isang "sakuna na pagkatalo sa politikal at militar na dimensyon" at idiniin na ang Hezbollah sa ilalim ng pamumuno ni Naim Qassem (na naging kalihim heneral pagkatapos ng pagpaslang kay Sayyed Hassan Nasrallah sa simula ng digmaan) "hindi lamang bumagsak, kundi nagawang muling itayo ang kanilang missile arsenal at muling buuin ang kanilang mga pwersa." Hiniling din ng dating punong ministro ng Israel ang agarang pagbabago ng diskarte at prayoridad na ibigay sa diplomatikong solusyon (sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika at France) at pag-atras mula sa mga pinagtatalunang lugar sa timog Lebanon. Ang mga pahayag na ito ay ginagawa sa panahong kahapon (Hunyo 4, 2026) ay winasak ng Hezbollah sa isang operasyon ang isang Merkava tank sa hilaga ng Litani River at hindi bababa sa 11 sundalong Israeli (kabilang ang isang opisyal) ang namatay at nasugatan.
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