Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aalinlangan ng mga bansa sa pagho-host ng mga base ng Amerika
Iniulat ng magasing Foreign Affairs na ang digmaan sa Iran ay nagpataas ng pag-aalala ng mga bansang nagho-host ng mga military base ng Amerika at pinataas ang posibilidad na limitahan ng Washington ang paggamit ng mga base na ito.
Ang mga bansa sa Gitnang Silangan at Silangang Asya, dahil sa takot na malantad sa mga ganting pag-atake, ay maaaring limitahan ang kanilang military cooperation sa Amerika sa hinaharap; isang bagay na maaaring mabawasan ang kakayahan ng Washington na makialam sa militar sa iba't ibang rehiyon ng mundo.
Isinulat ng kilalang magasing Foreign Affairs sa pinakabagong pagsusuri nito noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) na ang kamakailang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika ay lubhang nagpataas ng security alalahanin ng mga bansang nagho-host ng military base ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng magasing ito, ang mga Arabong bansa sa Persian Gulf gayundin ang ilang kaalyado sa Silangang Asya, dahil sa takot na maging target ng mga ganting pag-atake ng Iran, ay muling sinusuri ang kanilang defense relations sa Washington. Idiniin ng Foreign Affairs na ang mga pag-aalinlangan na ito ay maaaring harapin ang hinaharap ng military cooperation at access ng Amerika sa mga strategic base na may mga limitasyon, at bilang resulta, ang kakayahan ng Washington na makialam sa militar at ang deterrent power nito sa iba't ibang rehiyon ng mundo ay maaaring makabuluhang bawasan.
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