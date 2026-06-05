Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Si Hunter Biden ay maaaring maging kandidato ng mga Democrat sa halalan
Ang pangulo ng teroristang gobyerno ng Amerika:
Si Hunter Biden ay maaaring gumanap nang mahusay sa Democratic primary elections para sa pagkapangulo.
Dahil sa antas ng suporta at katanyagan na tinatamasa ng ilang posibleng kandidato ng Democratic Party, hindi niya itinuturing na malayong mangyari ang ganitong senaryo.
Si Hunter Biden ay dati nang nagpahiwatig ng kanyang kahandaan na pumasok sa karera para sa nominasyon ng Democratic Party. Hindi niya ito direktang inihayag, ngunit bilang tugon sa posibilidad na makipagkumpitensya kay JD Vance, kasalukuyang bise presidente ng Amerika, para sa pinakamataas na posisyon sa pulitika ng bansa, sinabi niya: "Tara na."
Sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) sa mga mamamahayag sa White House na si Hunter Biden, anak ng dating Pangulo na si Joe Biden, ay maaaring gumanap nang mahusay sa Democratic primary para sa 2028. Sinabi ni Trump bilang tugon sa tanong ng isang Fox News reporter sa Oval Office: "Akala ng mga tao na ang nakaraan ay may papel sa pagkapanalo sa halalan, at sinasabi ko na ang kanyang nakaraan ay hindi masyadong makinang." Gayunpaman, na binanggit ang ilang kontrobersyal na senatorial candidates na kamakailan ay sinuportahan ng mga Democrat, idinagdag niya: "Kung ang batang iyon mula sa Maine ay maaaring gumanap nang mahusay, sa palagay ko ay maaari rin si Hunter." Sa mga pahayag na ito, tinukoy ni Trump si Jared Golden, Democratic Senate candidate mula sa Maine, na pinuna dahil sa pagpapalabas ng mga sekswal na mensahe at tattoo na may kaugnayan sa mga Nazi. Inilarawan din ng Pangulo ng Amerika si James Talarico, Democratic representative mula sa Texas, na dati nang nagpahayag na "ang Diyos ay non-binary at mayroong anim na kasarian," bilang "mas masahol pa" kaysa kay Golden. Sa pagtatapos, na binanggit ang mga teaser ng kanyang kampanya sa halalan noong 2020 na may nakasulat na "Nasaan si Hunter?", sinabi ni Trump: "Kung kaya ni Talarico na gumanap nang mahusay, baka kaya rin ni Hunter. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko ito ay magiging medyo malapit."
Ang mga pahayag na ito ni Trump ay ginagawa sa panahong siya mismo ay nahaharap sa mga hamon sa loob ng partido para sa pagpili ng kanyang kahalili. Ayon sa New York Times, hindi sigurado si Trump kung angkop si JD Vance, ang kanyang kasalukuyang bise presidente, para sa papel ng kahalili, at nangangailangan si Vance ng mas malapit na ugnayan sa pangulo upang makuha ang nominasyon ng Republican Party noong 2028. Samantala, dalawang posibleng senaryo ng tunggalian sa pagitan nina Vance at Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, para sa paghalili kay Trump ay itinaas din.
Pagbabalik ni Hunter Biden sa media; panunuya at pabalang laban kay Trump
Ang mga sarkastikong pahayag ni Trump tungkol sa posibilidad ng nominasyon ni Hunter Biden ay ginagawa sa panahong ang anak ng dating pangulo ng Amerika ay nakakuha ng malawakang atensyon ng media sa pamamagitan ng pag-post sa social network na X (dating Twitter). Si Hunter, na inihayag ang kanyang pagbabalik sa platform na ito noong kalagitnaan ng Mayo 2026, ay nagbiro na maaaring siya ay tumakbo para sa pagkapangulo sa 2028 sa isang nakakatawang tono, nang walang takot sa kanyang kontrobersyal na nakaraan.
Bilang tugon sa mga pahayag ni Trump na tinukoy ang "hindi masyadong makinang" na nakaraan ni Hunter, sumulat ang anak ng dating pangulo sa platform na X: "Teka... sinabi niya lang na magulong nakaraan? Malayo ako sa kanyang 28 felony counts, 6 bankruptcies, at isang love affair kay Epstein." Sa pahayag na ito, tinukoy ni Hunter ang maraming kaso ni Trump (na inakusahan ng 34 na felony sa hush money case) at ang koneksyon ni Jeffrey Epstein (yumaong bilyonaryo at sekswal na kriminal) sa kasalukuyang pangulo ng Amerika.
Nag-post din si Hunter Biden ng iba pang mga mensahe na pumupuna sa pagganap ng mainstream media at ng pamilya Trump. Bilang tugon sa mga pag-atake ni Jake Tapper, CNN anchor, na pumuna sa memoir ni Jill Biden, asawa ng dating pangulo, sumulat siya: "Kaya unawain ko nang tama. Si Jake Tapper ay nakatuon sa pag-atake sa aking ina. Sina Jared at Ivanka ay nagtatayo ng isang pribadong paraisong isla sa mga protektadong lupain ng Albania. Ang manugang ni Don Jr. ay nagpakasal sa anak ng banker ni Epstein... Si Eric ay gumagawa ng public offering ng isang Israeli drone company sa halagang 1.5 bilyong dolyar sa gitna ng isang digmaan sa Iran na walang gustong mangyari."
Mga reaksyon at political analysis
Ang mga kamakailang pahayag ni Trump at ang aktibong pagbabalik ni Hunter Biden sa pampublikong yugto ay pumukaw ng iba't ibang reaksyon sa mga politiko at analyst ng Amerika. Naniniwala ang ilang analyst na ang pagbabalik ni Hunter Biden sa kabila ng kanyang kontrobersyal na nakaraan ay higit na isang pagtatangka na muling itayo ang kanyang pampublikong imahe at gamitin ang social media platform upang lumikha ng fan base at tumugon sa mga pag-atake laban sa pamilya Biden, kaysa isang seryosong indikasyon ng kanyang posibleng kandidatura. Kasabay nito, nababahala ang mga tagapayo ng Democrat na ang pagbabalik ni Hunter Biden sa media at ang kanyang biro tungkol sa pagtakbo para sa pagkapangulo ay maaaring magdulot ng kontrobersya at panloob na pagkakabaha-bahagi sa Democratic Party sa bisperas ng midterm elections (Nobyembre 2026) na mahalaga upang mabawi ang Kongreso. Ipinapakita ng mga survey na si Hunter Biden, kung sasali siya sa primary, ay mayroon lamang halos isang porsyento ng suporta mula sa mga Democrat, at ang mga pangunahing opsyon ng Democratic Party para sa 2028 ay kinabibilangan nina Kamala Harris (dating Bise Presidente ng Amerika), Gretchen Whitmer (Gobernador ng Michigan), Josh Shapiro (Gobernador ng Pennsylvania), at JB Pritzker (Gobernador ng Illinois).
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