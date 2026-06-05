Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng hukbo ng Amerika tungkol sa pag-agaw ng isang barkong may kaugnayan sa langis ng Iran
Inangkin ng hukbo ng Amerika na ang naval forces ng kanilang bansa sa isang operasyon ng "maritime interdiction" sa Indian Ocean ay huminto at kinuha ang kontrol ng isang walang nasyonalidad at sanctioned na tanker.
Batay sa inilabas na pahayag, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Amerika na ipatupad ang mga parusa at harapin ang mga aktibidad ng mga barko na, ayon sa pag-aangkin ng Washington, sumusuporta sa mga network na may kaugnayan sa Iran.
Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 5, 2026) – Inangkin ng United States Central Command (CENTCOM) noong Biyernes na ang naval forces ng kanilang bansa sa isang operasyon ng "maritime interdiction" sa Indian Ocean ay huminto at kinuha ang kontrol ng isang walang nasyonalidad at sanctioned na tanker. Sa pahayag na inilabas ng US military command, walang karagdagang detalye tungkol sa pangalan ng tanker o eksaktong lokasyon ng pag-agaw ang ibinigay, ngunit idiniin na ang hakbang na ito ay ginawa sa loob ng balangkas ng malawakang pagsisikap ng Washington na ipatupad ang mga unilateral na parusa at harapin ang tinatawag na "aktibidad ng mga barkong sumusuporta sa mga network na may kaugnayan sa Iran."
Ang pag-aangkin na ito ay ginawa sa panahong ilang oras bago nito, iniulat ng media ng Iran na ang sandatahang lakas ng bansa ay nagpaputok ng mga babalang missile patungo sa dalawang American destroyer sa Dagat ng Oman. Batay sa ulat ng mga ahensya ng balita ng Iran, ang Navy ng Islamic Republic of Iran, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng "Qader" missile at "Shahed Danesh" attack drones, ay pinilit ang mga destroyer na "DDG-103" at "DDG-87" ng hukbo ng Amerika na gumagalaw malapit sa teritoryal na tubig ng Iran na umalis sa lugar at umatras patungo sa Indian Ocean. Sa pahayag ng public relations ng hukbo ng Iran na inilathala ng IRNA, idiniin na ang hakbang na ito ay ginawa bilang tugon sa "panliligalig sa dagat at pag-agaw ng mga komersyal na barko at Iranian tanker" ng US Navy. Muling idineklara ng Iran na magpapatuloy ito sa patakaran ng pagpigil sa rehiyon hanggang sa pagtatapos ng mga military aggression at kumpletong pag-alis ng mga parusa.
Samantala, malinaw na ipinapakita ng mga pangyayaring ito na ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng Tehran at Washington na itinatag noong Abril 8, 2026 sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan ay nananatili sa bingit ng ganap na pagbagsak. Ang hukbo ng Amerika ay nagsagawa na ng mga katulad na operasyon laban sa mga tanker na may kaugnayan sa Iran sa Indian Ocean at Pacific Ocean, kabilang na ang pag-agaw ng tanker na "Tiffany" noong Abril 21, 2026 at ang tanker na "Majestic X" noong Abril 23, 2026.
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