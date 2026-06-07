Video| Ang unang tolda ng pagluluksa ng Muharram ay itinaas sa Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang unang tolda ng pagluluksa ng Muharram ay itinaas sa Karbala.
Habang 10 araw na lamang ang natitira bago ang Muharram, ang toldang ito ay itinayo nang maayos at may espesyal na dekorasyon, na naghahanda sa Karbala para sa isang maringal na pagluluksa.
Karbala – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 7, 2026) – Kasabay ng pagdating ng buwan ng Muharram, ang unang tolda ng pagluluksa para sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein, ay itinaas sa tabi ng banal na dambana ni Imam Hussein sa Karbala. Ang toldang ito, na pinalamutian ng itim at berdeng mga bandila, ay nagbigay ng isang makasaysayang at epikong kapaligiran sa Karbala sa bisperas ng buwan ng Muharram.
Bawat taon, habang papalapit ang buwan ng Muharram, ang mga tolda ng pagluluksa para kay Imam Hussein ay itinatayo sa paligid ng dalawang banal na dambana sa Karbala at Najaf, at ang mga tagapaglingkod at pilgrim ay naghahanda upang gawing mas dakila ang mga seremonya ng pagluluksa sa pamamagitan ng pagbibihis ng itim sa mga banal na dambana. Ang mga lansangan patungo sa banal na dambana ng Imam Hussein ay pinalamutian din ng mga bandila ng pagluluksa.
Ang mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt ay naghahanda para sa pagluluksa para kay Imam Hussein ilang linggo bago ang buwan ng Muharram, at sa kadahilanang ito, ang mga toldang ito ay nagsisimulang magtayo sa mga unang araw ng Dhul Qa'dah at nananatili sa Karbala hanggang sa katapusan ng buwan ng Safar. Batay sa mga inaasahan, ngayong taon din, milyun-milyong pilgrim mula sa buong mundo ay darating sa Karbala upang lumahok sa mga seremonya ng Tasu'a at Ashura.
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