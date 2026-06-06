Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malubha ang kalagayan ng isang sundalong mananakop
Hebrew media: Sa pag-atake ng Hezbollah sa tulong ng Ababil drones, isang grupo ng mga sundalong Zionist sa timog Lebanon ang tinarget, at iniulat na malubha ang kalagayan ng isa sa kanila.
Iniulat ng media ng Zionist regime noong Sabado (Hunyo 6, 2026) na sa pag-atake kahapon ng Hezbollah ng Lebanon gamit ang Ababil suicide drones sa sensitibong lugar ng "Yohmor" sa timog Lebanon, hindi bababa sa 6 na sundalong Israeli ang nasugatan, at ang kalagayan ng isa sa kanila ay idineklarang "malubha." Ang pag-atakeng ito ay naganap tatlong araw lamang pagkatapos (Hunyo 3) na dalawang opisyal ng Zionist ang nasugatan sa lugar ng "Zoutar Sharqiya" sa mga katulad na labanan. Ilang sandali bago iyon, ang Lebanese social media ay naglabas ng isang night-vision video ng isang FPV attack drone na tumatama sa isang grupo ng mga sundalong Israeli at inangkin na ang operasyong ito ay isinagawa ng Hezbollah.
Ilang oras pagkatapos ng pag-atakeng ito, ang hukbo ng Israel ay nagsagawa ng artilerya at air strike sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon kabilang ang "Nabatieh" at "Tyre" na ikinasawi ng hindi bababa sa 13 Lebanese civilians. Ayon sa datos ng Ministry of Health ng Lebanon, mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2, 2026 hanggang sa kasalukuyan (Hunyo 6, 2026), ang mga pag-atake ng hukbo ng Zionist regime ay ikinasawi ng hindi bababa sa 3,558 Lebanese at mahigit 10,000 ang nasugatan. Sa panahong ito, hindi bababa sa 29 na sundalong Israeli ang napatay sa iba't ibang larangan sa Lebanon.
Ang marupok na tigil-putukan na itinatag mula noong Abril 17, 2026 sa Lebanon ay nilalabag araw-araw ng magkabilang panig. Dati nang mariing tinanggihan ng Hezbollah ang "American ceasefire initiative" na humihiling na umatras ang Hezbollah mula sa hilaga ng Litani River at itigil ang mga pag-atake, at inilarawan ito bilang "pagsuko sa mga layunin ng pananakop." Sa kabilang banda, tinawag ng Israeli war cabinet ang anumang matatag na tigil-putukan sa Hezbollah bilang "panaginip lamang" at iginiit ang patuloy na military occupation at tinatawag na "paglilinis" na operasyon sa mga hangganang nayon sa timog Lebanon.
Batay sa mga inilabas na ulat, mula nang magsimula ang huwad na tigil-putukan, hindi bababa sa 14 na sundalong Israeli sa timog Lebanon ang napatay sa mga drone attack lamang ng Hezbollah, at ang hukbo ng Israel sa mga nakaraang linggo ay hindi nakapagbigay ng mabisang solusyon upang harapin ang lumalaking alon ng mga long-range attack na ito. Ang katotohanan sa larangan ay ang modernong digmaan ay sumira sa tradisyonal na mga patakaran at ngayon ang timog Lebanon ay naging isang "paraiso ng mga mangangaso ng drone" para sa mga pwersa ng paglaban.
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