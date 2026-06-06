Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ipinahayag ng Jerusalem Post sa isang ulat na inilipat ni Vance ang mga detalye ng plano ng Mossad laban sa Iran kay Erdogan
Inangkin ng Jerusalem Post sa isang ulat: Inaakusahan ng Israeli intelligence sources si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, na direktang ibinigay kay Recep Tayyip Erdogan ang plano ng Mossad na gamitin ang mga pwersang Kurdish laban sa Iran; isang aksyon na pagkatapos nito, si Erdogan ay nagpilit kay Trump na humiling na itigil ang planong ito.
Ang pulang linya ni Erdogan: Hindi pag-deploy ng anumang pwersang militar na Kurdish malapit sa mga hangganan ng Turkey. Batay sa ulat na ito, sa huli ay ni-veto ni Trump ang operasyong ito.
Tel Aviv – Pahayagang Jerusalem Post (Hunyo 5, 2026) – Inihayag ng pahayagang ito sa isang ulat batay sa Israeli intelligence sources na si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ay direktang ibinigay kay Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey, ang mga detalye ng isang operational plan ng Mossad na kinabibilangan ng paggamit ng mga pwersang Kurdish laban sa Iran. Sa pag-aangkin ng mga source na ito, si Erdogan, na tutol sa anumang military reinforcement ng mga Kurd malapit sa mga hangganan ng Turkey, ay agad na nagpilit kay Donald Trump matapos malaman ang planong ito at hiniling na itigil ito. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang "pulang linya ni Erdogan" ay ang pag-deploy ng anumang pwersang militar na Kurdish malapit sa mga hangganan ng Turkey, at si Trump sa huli ay naapektuhan ng mga panggigipit na ito at ni-veto ang operasyon.
Batay sa karagdagang detalye na inilathala ng Jerusalem Post mula sa libro ni Yonah Jeremy Bob, may-akda at nangungunang security analyst nito, ang planong ito na natapos bago ang Ramadan War (Pebrero 28, 2026) at noong unang bahagi ng 2026 ay kinabibilangan ng isang pinagsamang ground operation ng mga oposisyong Kurdish group laban sa Iran na may air support ng Israel. Batay sa planong ito, ang mga grupong Kurdish ay dapat gumamit ng mga armas na nakuha mula sa Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon, at ang Israel ay magtatag ng isang No-Fly Zone para sa kanila at kung kinakailangan ay magbigay ng air support sa mga pwersang Kurdish laban sa military action ng Iran. Kasama rin sa planong ito ang pagpatay kay Ali Khamenei, pinuno ng Iran, at ilang iba pang matataas na opisyal, at pagkatapos ay pag-install ng isang kahaliling pamunuan sa ilalim ng suporta ng Israel.
Batay sa ulat na ito, sa simula ay sinuportahan ng Washington ang planong ito dahil maaari nitong pataasin ang presyon sa Tehran nang hindi kinakailangang mag-deploy ng American ground forces sa loob ng Iran. Ngunit sa paglantad ng mga detalye ng plano ng mga opisyal ng White House (kabilang si Vance) sa Turkey, at ang matinding lobbying ni Erdogan, napilitan sa huli si Trump na kanselahin ang operasyon. Si Luke Schroeder, espesyal na katulong at tagapagsalita ni Vance, ay mariing itinanggi ang mga paratang na ito at tinawag itong "ganap na mali."
Kinumpirma rin ni Tamir Hayman, dating pinuno ng Israeli military intelligence division (Aman), sa isang kamakailang panayam sa PBS America na ang Israel ay nagsuri ng mga lihim na opsyon kabilang ang pag-atake ng mga oposisyong grupo (kabilang ang mga kaalyado ng PKK) at maging ang mga plano na ibalik si Mahmoud Ahmadinejad upang pahinain ang gobyerno ng Iran, ngunit ang lahat ng mga programang ito ay nabigo pagkatapos ng interbensyon ni Erdogan at pagkumbinsi kay Trump.
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